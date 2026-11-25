香港立法會修訂教育條例，今天首讀二讀，今次修例引入教師執業證書要求，條例引入機制，令被裁定干犯國安罪行人士永久喪失申請教師註冊資格。

香港立法會今天首讀及二讀《2026年教育(修訂)條例草案》，修例內容列明，凡被裁定干犯國安罪行的教師，無論所判刑罰輕重，自定罪當日起，有關人士的教師註冊及執業證明書將自動取消，並永久喪失申請教師註冊資格，而且不設上訴機制。

港府教育局長蔡若蓮在立法會說，修訂後的《教育條例》，規定所有學校的教師，必須持有效執業證書才能在學校任教，並須每三個學年更新，指條例草案已充分整合各方意見，切合學校實際運作需要，並平衡不同考慮，當局將設立一年過渡期，在2028/29學年九月正式生效。

蔡若蓮明確修例內容，是強調被裁定干犯國安罪行的人士，必然令人質疑品格及價值觀，動搖公眾對教育專業的信心，因此凡被裁定干犯國安罪行的教師，不論刑罰輕重，教師註冊將自動取消，並永久喪失教師註冊資格，而且不設上訴機制。

她說，建議在現行教師註冊的法定要求上，將持有執業證明書訂為執教的必備條件，《條例草案》規定所有公帑資助學校、私立學校、國際學校及幼稚園的教師，包括校長，必須持有有效執業證明書才能在學校任教，並需每三個學年更新。

她又稱，港府建議引入執業證明書要求，完善教師註冊機制；以及引入機制處理被裁定干犯危害國家安全罪行人士的教師註冊事宜，確保所有於香港學校任教的教師均為適合及適當人選，從而維護教師團隊的專業質素。

香港教育局副秘書長劉穎賢說，在訂定執業證明書的有效期時，考慮到學校及其他教育政策的推行周期，及香港其他專業的註冊及執業證明書機制，並平衡學校的實際運作情況及處理申請涉及的資源和時間，認為三個學年的有效期是合適的安排。

她指香港教育局正研究設立電子平台，名稱是「教師註冊及執業證明書平台」，將整合提交申請、審核、批核至簽發證明書的完整流程，並提供可查證的電子紀錄，為申請人及學校提供簡便的網上申請程序。