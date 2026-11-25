搭載神舟二十四號載人飛船的長征二號F遙二十四運載火箭今天早上8點18分在酒泉衛星發射中心點火發射，發射後約20分鐘，神舟二十四號載人飛船與火箭分離，進入預定軌道，宣布成功發射。

神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會昨日在酒泉衛星發射中心召開，中國載人航天工程新聞發言人張靜波公布，神舟二十四號太空船預定北京時間十一月二十五日八時十八分發射。飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦太空人穆罕默德．齊尚．阿里組成。

神舟二十四號載人飛行任務航天員乘組出征儀式，在今天早上約5點半於酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。廣場的看台上擠滿民眾，看台前排另有安排巴基斯坦官員出席，廣場外還有拉著紅布條的民眾。大家高喊「祝你們成功，等你們凱旋」。

3位航天員乘組宣布領命出征，神舟二十四號指令長湯洪波說：「指揮長同志，我們奉命執行神舟二十四號載人飛行任務，準備完畢，請指示」，3人依序報出名字，接著面向觀眾揮手致意，隨後搭上巴士前往火箭發射處。

酒泉衛星發射中心位處荒漠草原的戈壁沙漠，11月底的凌晨氣溫約在零度上下，若有強風吹起體感溫度會更加寒冷。採訪記者們需要在戶外等候1到2小時，大家都穿上長版羽絨外套，戴上毛帽、手套和口罩防寒。

據介紹，為了應對低溫發射，這次火箭發射採取「被動保溫+主動加溫」，箭體級間段黏上阻燃型聚乙烯泡沫塑料，尾段也加上保溫層；發射塔架內對則塔架縫隙、電纜穿孔進行密封處理，加裝了保溫圍裙隔斷層級。

航天員登上火箭後，火箭在點火前2小時進入最後發射程序，塔架在發射前半小時依序打開。早上8點18分，隨著太陽逐漸升起，搭載神舟二十四號載人飛船的長征二號F遙二十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

據介紹，神舟二十四號載人飛船入軌後，將優先採用3.5小時自主快速交會對接策略，對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體

火箭升空後約10分鐘，神舟二十四號載人飛船成功與火箭分離。飛船進入預定軌道，打開太陽能帆板，進入自主飛行狀態。火箭發射約20分鐘後，酒泉衛星發射中心主任：「我宣布，神舟二十四號發射任務取得圓滿成功。」