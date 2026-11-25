號稱是社會主義國家的中國大陸養老金卻存在巨大的城鄉差異，農村老年人主要依賴的居民類養老金領取中位數僅每月人民幣一百二十五元（約合新台幣六百二十五元），但機關事業單位養老金中位數則為人民幣四千五百元（約合新台幣兩萬兩千五百元），城鄉差距高達卅六倍。

財新網引述「中國健康與養老追蹤調查」（CHARLS）項目組十一月發布的第六輪調查報告指出，中國大陸約百分之九十二的六十歲以上老人領取社會養老金，其中約百分之六十五領取居民類養老金。居民類養老金領取者中，近八成每月領取不超過人民幣兩百元（約合新台幣一千元），不足以支撐養老生活。

中國大陸農村老年人較多依賴「居民類養老金」，具有長期正規就業經歷的城鎮退休人員更多參加「職工養老金」，公務員、有編制的機關、事業單位退休人員則領取「機關事業單位養老金」。這三類養老金的中位數分別為人民幣一百二十五元、三千元和四千五百元。

CHARLS項目組由北京大學國家發展研究院主持，執行機構為北京大學中國社會科學調查中心。第六輪調查於二○二一至二○二三年開展，共有一萬八千一百六十人受訪，其中一萬一千四百八十七人年滿六十歲，調查內容涵蓋健康醫療、養老保障、勞動參與、家庭支持等。

財新網報導，在這輪調查報告中顯示，約兩成老年受訪者日常需要他人幫忙做家事、如廁、穿衣等，八十歲以上人數接近一半。家庭仍是中國老年人最主要的照顧來源。