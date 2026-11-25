北京八達嶺長城腳下，歷經三年多改造提升的中國長城博物館近日正式開館，總建築面積約一點六萬平方公尺。基本陳列展彙聚了全中國廿四家博物館的長城文物，共展出七百餘件（套）文物。

中國長城博物館的設計巧思令人印象深刻。一層和平廳廳頂採用「反穹頂」設計，傳遞「天圓地方」的傳統理念。乘電梯抵達二層，長城廳壯美的「大畫框」令人驚歎。館內最大的一件「展品」不在展櫃裡，而在窗外：高七公尺的全玻璃幕牆把蜿蜒起伏的八達嶺長城「框」成一幅巨畫。「其實，博物館只是長城這個宏大展覽的序章。」設計總負責人李亦農說，場館在設計特意把長城作為一個重要「展品」納入。「長城廳以大跨懸挑鋼結構與全玻璃幕牆打造出不受天氣影響的室內觀賞空間。無論天氣優劣，遊客都能舒適地欣賞長城景色，實現人與長城的深度對話。」

展館內，基本陳列展不僅有中國長城博物館自己的館藏，還向全大陸廿四家博物館借展。七百餘件（套）文物系統梳理了從春秋戰國至明清時期，長城修築的歷程。一磚一瓦，甚至不起眼的工具，都藏著一段長城故事，值得細品。

一層和平廳內，全大陸最大的漢白玉浮雕作品《萬里和平》，畫面提煉八達嶺長城標誌性形象，借鑒人民幣上長城圖案的經典構圖，由四七二塊大小相等的漢白玉拼接而成，總面積約四五〇平方公尺，呈現出氣勢磅礴的長城景象。