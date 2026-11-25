大陸國家能源局二十三日發佈數據顯示，十月中國全社會用電量八七○九億千瓦時，同比增長百分之一點六，較九月回升○點四個百分點。二○二五年十月中國全社會用電量同比增長達百分之十點四，為當年月度最高，如以二○二四年十月為測算基準，二○二六年十月的復合年均增長率百分之六點一。 中新社報導，就十月數據來看，第一產業用電量一百二十四億千瓦時，同比增長百分之三點三。

第二產業用電量五千七百九十億千瓦時，同比增長百分之一點八；其中，工業用電量五千七百四十二億千瓦時，同比增長百分之二點○，高技術及裝備製造業用電量一千一百一十一億千瓦時，同比增長百分之六點五。

第三產業用電量一千七百一十四億千瓦時，同比增長百分之六點三；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為一百八十六億、九十九億千瓦時，增速分別達到百分之五十九點四、百分之三十四點七。

十月中國城鄉居民生活用電量一○八一億千瓦時，同比下降百分之六點四；考慮去年十月存在高增長基數的特殊性，如以二○二四年十月為測算基準，二○二六年十月的復合年均增長率為百分之七點七，處於較好水平。

城鄉居民用電量同比下降主要原因是去年同期華東、華中等高負荷地區出現大範圍異常高溫天氣，降溫用電負荷激增導致城鄉居民生活用電量增速過高；今年同期全國無大範圍持續高溫天氣，降溫用電顯著下降導致全國居民用電量同比下降。