參與神舟二十四號載人飛行任務的三名太空人，今天在酒泉衛星發射中心正式公布，首位外籍太空人穆罕默德．齊尚．阿里表示，此舉宣告兩國攜手和平利用太空，一起為人類的未來努力，他將在第一次從太空回望地球時，尋找家鄉燈火。此次飛行任務的指令長湯洪波表示，期待今後能有更多的機會和國際同行攜手並肩，貢獻更多的中國智慧和中國力量。

神舟二十四號載人飛船瞄準11月25日08時18分發射，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成。本次飛行任務航天員與記者見面會24日早上在在酒泉衛星發射中心召開舉行，見面會舉行時間約20分鐘。

中國空間站飛行任務首次有外籍航天員參與，現場除了中外記者、航天員家屬出席記者會，也有多位巴基斯坦官員出席本次活動。

湯洪波在2010年入選中國第二批航天員。五年前他參與神舟十二號載人飛行任務，是中國人首次入駐中國空間站「天宮」。他這次擔任指令長，將成為首位三次到訪中國空間站的航天員。

湯洪波表示，有幸成為中國空間站面向世界、開放包容的參與者，帶領國際同行進入中國空間站。期待今後能有更多的機會和國際同行攜手並肩，為和平開發利用太空、構建人類命運共同體，貢獻更多的中國智慧和中國力量。

他也提到，這次訓練既要掌握空間站的維護，還要為長期駐留航天員做好保障。在與外籍航天員磨合方面，由於飛船、空間站標示、操作指令都是中文，巴基斯坦航天員幾乎零基礎開始訓練，大陸航天員也加強學習英文。

武毅2020年入選中國第三批航天員，這是他首次執行飛行任務。他表示，與以往的訓練相比，這次中外聯合飛行乘組訓練，對溝通要求更高，且航天員文化背景不同，巴基斯坦航天員學習漢語，大陸航天員則使用英文輔助溝通。

武毅表示，到了太空就沒有中外航天員之分，只有同一個乘組。中巴鐵桿友誼在訓練中體現為默契配合，在執行任務時就是相互信任。

穆罕默德．齊尚．阿里是中國載人航天工程首位外籍航天員，也是巴基斯坦首位飛向天空的航天員，他在2026年4月入選中國載人航天工程首批外籍航天員，並在中國進行七個月訓練。他將在完成短期聯合飛行任務、於空間站短期駐留後，隨神舟二十三號載人飛船返回。

穆罕默德．齊尚．阿里表示，他不只代表自己，更代表巴基斯坦，很感謝中國幫助他實現飛天夢想。他在訓練過程中掌握了飛行技能，學習中國語言，並體會到大陸國家主席習近平所說的，「探索浩瀚宇宙，發展航天事業，建設航天強國，是我們不懈追求的航天夢。」

穆罕默德．齊尚．阿里強調，這次飛行將在巴基斯坦歷史上書寫新的篇章，他不是為自己飛行，而是肩負巴基斯坦這個名字。他也對每個正在觀看的孩子說，「我在太空，承載著你們的夢想」，並告訴他的家人，當他第一次回望地球，會首先尋找家鄉那片燈火。

他最後表示，中國和巴基斯坦兩國在非常短的時間，將一名飛行員培養成航天員，現在將向世界展示這一成果，並宣告兩國攜手和平利用太空，一起為人類的未來努力，「中巴友誼萬歲」！