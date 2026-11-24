號稱是社會主義國家的中國大陸養老金卻存在巨大的城鄉差異，農村老年人主要依賴的居民類養老金領取中位數僅每月人民幣125元（約合新台幣625元），但機關事業單位養老金中位數則為人民幣4,500元（約合新台幣2萬2,500元），城鄉差距高達36倍。

財新網引述中國健康與養老追蹤調查（China Health and Retirement Longitudinal Study，簡稱CHARLS）項目組11月發布的第六輪調查報告指出，中國約92%的60歲以上老人領取社會養老金，其中約65%領取居民類養老金。

居民類養老金領取者中，近八成每月領取不超過人民幣200元（約合新台幣1,000元），不足以支撐養老生活。報告稱，在60至69歲人群中，近六成居民類養老金領取者過去一年從事過農活或其他工作；而領取企業職工養老金的同齡人中，這一比例僅約兩成。

中國大陸農村老年人較多依賴城鄉居民養老金，具有長期正規就業經歷的城鎮退休人員更多參加職工養老保險，公務員、有編制的機關、事業單位退休人員則領取機關事業單位養老金。這三類養老金的中位數分別為人民幣125元、3,000元和4,500元，平均數分別約為346元、3,300元和4,575元。

CHARLS項目組由北京大學國家發展研究院主持，執行機構為北京大學中國社會科學調查中心，合作機構包括武漢大學等，是跨學科的長期追蹤調查研究項目。第六輪調查於2021至2023年開展，共有1萬8,160人受訪，其中1萬1,487人年滿60歲，調查內容涵蓋健康醫療、養老保障、勞動參與、家庭支持等方面。

財新網報導，在這輪調查報告中顯示，約兩成老年受訪者日常需要他人幫忙做家事、如廁、穿衣等，80歲以上人數接近一半。有照顧需求的老人中，有近三成至少有一項需要幫助的活動無人協助。家庭仍是中國老年人最主要的照顧來源。