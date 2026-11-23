為因應人口高齡化、少子化，大陸國家發改委等4部門今（23）日公布《「一老一小」服務體系建設實施方案》，提出到2030年，社區養老服務機構和設施覆蓋率達70%，3歲以下嬰幼兒入托率較2025年提高6個百分點，並推動2000個老舊公辦養老機構改造升級。

據大陸國家發改委官網23日消息，這份方案經大陸國務院同意，由國家發改委、民政部、國家衛健委及教育部聯合印發，旨在擴大養老、托育服務供給，提高服務與民眾需求的適配程度，加快建立更適應人口結構變化的「一老一小」服務體系。

在養老服務方面，方案提出，到2030年，養老機構護理型床位占比達73%，社區養老服務機構和設施覆蓋率達70%。將根據常住人口規模、結構及分布變化，合理布局養老服務設施，重點推動2000個建成時間較長、設施老舊的公辦養老機構改造升級，提升專業照護能力及安全管理水準。

此外，方案也將推動鄉鎮、街道區域養老服務中心建設，並盤活使用率低、營運困難的鄉村養老設施。針對高齡、失能及失智長者需求，擴大醫療與養老結合的服務設施，鼓勵符合條件的養老機構設置醫務室、護理站，並為失能失智、獨居長者等提供送餐、清潔、沐浴等到宅服務。

在托育方面，方案提出，到2030年，3歲以下嬰幼兒入托率較2025年提高6個百分點。為提高托育服務能力，將推動地級市及人口大縣托育綜合服務中心建設，加快實現地級市全覆蓋，並支持有條件的幼兒園改建或擴建，增設2至3歲幼兒托育班。

同時，方案將合理布局托育機構，打造「15分鐘托育服務圈」，鼓勵企業利用自有場地，與專業機構合作辦理托育服務，也支持有需求的農村地區設置托育據點。

此外，方案鼓勵利用閒置場所及設施，整合長者與嬰幼兒日間照顧、休閒娛樂等功能，提供半日托、計時托等服務，在確保安全的前提下，發展「老幼共托」模式。

值得注意的是，大陸近年持續推出育兒補貼等措施鼓勵生育，但出生率仍持續下滑，人口已連續4年負成長。根據《中國統計年鑑2026》，去年65歲及以上人口首次超過14歲及以下兒童，反映大陸人口高齡化、少子化問題日益嚴峻。