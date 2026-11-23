第63屆金馬獎22日晚間落幕，儘管大陸官方封殺金馬獎已進入第八年，相關得獎消息仍在大陸社群平台引發討論。今年舒淇獲得最佳新導演，吸引大陸網友留言祝賀。有大陸網友感嘆：「當我們認為華語電影已經走向最後的時刻，還好還有金馬獎」，也有人肯定金馬獎的評選包容度，認為大陸金雞獎在藝術性上仍有差距。

2026-11-23 08:19