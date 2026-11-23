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中國推動資料科學技職教育 目標2030年建成初步生態
因應人工智慧（AI）發展，中國日前宣布成立「全國數據職業教育教學指導委員會」，目標是在2030年前建立完整的資料科學技職教育體系，培養相關產業所需的專業人才。
綜合央視新聞等媒體報導，「全國數據（資料科學）職業教育教學指導委員會」成立大會暨第一次全體委員會議19日在北京召開，並提出上述目標。
會議指出，未來5年該委員會將實施7大工程：教學關鍵要素聯動改革、資料科學業人才需求與職業能力研究、資料科學技職教育專業布局與建設、產教融合協同育人、賽教融合與品質提升、資料科學技職教育生態建設、職業教育國際交流與合作等。
其目標是到2030年，基本形成適應AI時代發展需要的資料科學領域高技能人才培養範式，建成「政府統籌、行業指導、企業參與」的技職教育生態，健全數據領域專業教學標準體系、資源建設體系和師資培養體系。
至於主管機關中國國家數據局，將發揮產業主管部門作用，推動全國資料科學系統、行業企業、科研機構與職業學校加強對接，支持有條件的職業學校與企業深化合作。
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