第63屆金馬獎22日晚間落幕，儘管大陸官方封殺金馬獎已進入第八年，相關得獎消息仍在大陸社群平台引發討論。今年舒淇獲得最佳新導演，吸引大陸網友留言祝賀。有大陸網友感嘆：「當我們認為華語電影已經走向最後的時刻，還好還有金馬獎」，也有人肯定金馬獎的評選包容度，認為大陸金雞獎在藝術性上仍有差距。

今年金馬獎有多名香港電影人入圍及獲獎。最佳女主角五名入圍者中，有三名香港演員，最後由袁澧林以《第四幕》奪得影后；香港電影《善男信女》拿下最佳劇情片，香港演員江𤒹生則以《我們不是什麼》獲得最佳男配角，頒獎典禮也由香港演員柯煒林主持。大陸演員梁翠珊則以《女孩不平凡》入圍最佳女主角。

事實上，22日晚不少大陸網友照「慣例」地「翻牆」觀看金馬直播，並同步在網上討論。有大陸網友認為，金馬獎的獎項權威，一部分來自評選的包容度，金雞獎則仍擺脫不了「主旋律與政治正確（例如要拿「龍標」，即大陸國家電影局核發的《電影公映許可證》片頭標識）的要求」。有人直言，「在大陸發展確實得看金雞，但金雞藝術性太差，再給他10年也好不起來」，難跟金馬比。

另有網友稱，金馬獎是華語電影「含金量」最高（最有深度）的頒獎典禮，也有人表示「我只認只看金馬金鐘」，認為金馬獎是最公平、公正，也最好看的電影頒獎典禮。還有網友認為，台灣在社會現實及生活情感題材方面有許多值得大陸學習之處，希望兩岸三地團結合作，再創華語電影輝煌。

在個人獎項，舒淇憑藉半自傳劇情長片《女孩》挑戰自編自導，奪得最佳新導演獎。她上台後表示，想與其他入圍者分享獲獎喜悅，並感謝監製葉如芬的支持，讓自己能義無反顧地完成電影。她透露，《女孩》是自己答應侯孝賢要完成的作品，「沒有侯孝賢，就沒有我」。

有大陸網友在小紅書看到舒淇獲獎消息後說，「這是最近的嗎？居然微博沒刷到。」有網友回覆，「肯定刷不到的，因為金馬被大陸封殺了。」也有網友感嘆，「當我們認為華語電影已經走向最後的時刻，還好還有金馬獎」。另有網友討論大陸電影人參加金馬獎或面臨的壓力，認為港台藝人參加金馬獎後仍能在大陸發展，但大陸藝人若參加或面臨輿論批評，甚至影響演藝工作。

2018年金馬獎，紀錄片導演傅榆獲得最佳紀錄片獎時表示，希望有一天台灣能被當成一個真正獨立的個體看待。這番得獎感言當時引發兩岸爭議，大陸電影界此後參與金馬獎的情況也受到關注。