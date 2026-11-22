英國「經濟學人」近日披露，衛星圖像顯示，關押高官的北京秦城監獄正在大規模擴建。今年初啟動的工程預計新增至少300間牢房，與既有數量相比增加約50%。分析認為與中國官方高壓反腐有關。

經濟學人（Economist）日前作上述報導，並公布秦城監獄2016、2021、2023和2026年的衛星對比圖。

2016年，監獄西側還是大片農田；2021年開始大規模施工；2023年新監區已經成形；今年（2026年）又出現3處明顯變化，包括新增牢房、擴建行政樓以及東側新的施工地。預計秦城監獄將新增300多間牢房，牢房總數增加約50%，西側還將新增約7公頃營區，是中國文革以來罕見的大規模擴建。

香港明報今天在報導中提到，坐落於北京昌平燕山腳下的秦城監獄是唯一直屬於中國公安部的監獄。自1960年建成以來，便用於關押落馬高層官員，多數為省部級或以上層級，包括中共前重慶市委書記薄熙來、中共前中央政治局常委周永康等。

報導表示，秦城擴建正好與中國官方近年高強度的反腐動作密切相關。

據中共中紀委數據，今年上半年已有50名省部級及以上幹部被立案、74人受處分。今年10月召開的中共20屆五中全會確認開除33名中央委員、候補中央委員黨籍，並對1名候補中央委員作出撤銷黨內職務處分，創下1978年中國改革開放以來歷屆中共中央全會確認開除黨籍人數的新高。