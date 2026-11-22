香港鬧市尖沙咀，有私家車衝上人行道，又撞上店鋪和路邊一輛貨車，釀成一死三傷慘劇。

事發下午約二點半，在鬧市尖沙咀寶勒巷，一部白色寶馬房車衝上人行道，撞向地鋪和一架客貨車。私家車撞倒最少四名行人，包括二男二女。其中一名非華裔男子，昏迷送往伊利沙伯醫院，搶救無效不治。其餘二名香港本地女子和一名非華裔男子，分別頭部和腳部等受傷，救護員即場為他們治理和包紮，有人要由擔架抬上救護車，清醒送院。

涉事的白色私家車撞至嚴重損毀，車頭部分零件露出。人行道旁有鐵欄和單車被撞毀，地上留有血跡。司機出事後棄車潛逃，警方其後在附近找到一名疑犯。警方消息說，在尖沙咀的軍裝巡邏小隊人員，在柯士甸道德信學校對面，拘捕一名懷疑涉案的三十八歲男子，呼氣測試發現他體內酒精含量超標，涉嫌危險駕駛引致他人嚴重受傷，以及酒後駕駛被捕。

另有現場目擊者稱，出事時聽到一聲巨響，他以為樓塌了，之後聽到有人大聲呼叫，現場一場混亂，有二名傷者頭部流血倒地，另有二人倒臥地上。涉事私家車上一男一女試圖離開現場，遭行人喝止。