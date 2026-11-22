中國大陸第二艘國產大型郵輪「愛達・花城號」，今（22）日傍晚搭載3,800多名遊客，從廣州南沙國際郵輪母港出發，前往香港、越南順化，正式開啟6天5夜的商業首航。人民日報表示，這象徵中國國產大型郵輪向規模化運營邁出堅實一步。

據廣州日報報導，22日上午，愛達郵輪（Adora Cruises）旗下第二艘國產大型郵輪「愛達・花城號」舉行首航儀式，跳水奧運冠軍郭晶晶受邀擔任啟航大使，為愛達・花城號正式命名，祝福郵輪航行平安順利。

報導稱，2027年，愛達・花城號將以廣州為母港運營50餘個國際郵輪航次，兼顧短途休閒與中長線深度探索。除5天4夜、6天5夜的東南亞常規航線外，愛達・花城號還將推出近十個9天8夜的「南洋風情線」航次，串聯越南、馬來西亞、汶萊等多國目的地。

此外，愛達・花城號還將推出多個無目的地海上遊航次，為中外賓客帶來「郵輪即是目的地」的海上微度假。

中國旅遊集團董事長石岱在致辭中表示，中國旅遊集團落實中共中央決策部署，牽頭成立央企郵輪運營平台公司，堅持以郵輪運營服務為牽引，加速推動「郵輪＋文旅」「郵輪＋體驗」的複合型生態建設，努力打造「海上度假目的地」和「中國服務」新標桿。

愛達・花城號全長341公尺，總噸位達14.19萬，擁有2,130間豪華客房和套房，滿載可容納5,232名賓客。

中國從首艘郵輪「愛達・魔都號」的「0到1」破冰，到「愛達・花城號」的「1到2」升級，‌建造周期縮短8個月，生產效率提升20%‌。至此，中國已集齊航空母艦、大型LNG運輸船、大型郵輪三大「世界造船工業皇冠上的明珠」，並成為全球第五個具備大型郵輪建造能力的國家。