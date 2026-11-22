伴隨氣溫下降，流感升溫，中國疾控中心發布的最新監測顯示，大陸全國流感活動整體已進入中流行水準，陸專家稱，今年A型流感（陸稱甲型H1N1、甲型H3N2）與B型流感Victoria系三種毒株同時活躍，多毒株共存、優勢毒株快速切換，是今年流感季最突出的特點，同一流感季先後感染不同毒株的風險加大。

上海疾控發布訊息，最新一期監測（2026年第45周）顯示，在大陸全國檢出的流感陽性樣本中，H1N1佔比已達47.4%，超過H3N2（23.4%）和B型Victoria系（29.2%），成為目前佔比最高的型別；就區域而言，北方流感陽性率上升勢頭顯著，南方維持波動流行狀態，聚集性疫情數量較前期有所增加。

對個人來說，一次感染產生的免疫保護，不能覆蓋所有流感病毒。得過A流後仍可能感染B流，感染過一種甲流亞型，也可能再感染另一種。因此，即使剛剛康復，也不能把整個流行季的防護提前結束。

對於這波流感，央視報導，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，不同流感毒株的交叉保護比較弱，得了A流之後還有可能再得B流，得了甲型H3N2之後，對甲型H1N1的保護也比較弱，有可能再得。

中國疾控中心監測顯示，5—14歲的兒童是當前大陸全國流感陽性率最高的年齡組，防護的重點在於早識別和防聚集；對於老年人，重點在於防重症。