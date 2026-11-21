中國北京電影學院18日正式成立馬克思主義學院。北京電影學院表示，要把馬克思主義的旗幟在藝術教育的陣地上高高舉起；中共北京市委教育工委副書記張宇蕾說，希望學校強化「黨的全面領導」。

根據北京電影學院在微信公眾號消息，北京電影學院馬克思主義學院在星期三（11月18日）正式成立，並稱「從延安電影團一路走來，北京電影學院始終堅守立德樹人初心使命，為黨育人、為國育才，把馬克思主義的旗幟，在藝術教育的陣地上高高舉起」。

中共北京市委教育工委副書記張宇蕾等人出席成立大會。張宇蕾表示，馬克思主義學院的成立是學校加強黨的全面領導的重要舉措。她希望學校強化黨的全面領導，築牢馬院建設政治保障，打造藝術院校馬克思主義理論研究高地。

北京電影學院院長扈強在大會上介紹馬克思主義學院工作方案，稱學院要堅持政治引領，突出影視特色。

成立大會後，中國國防科技大學思政課指導教師朱容瑢主講馬克思主義學院第一堂課。朱容瑢的祖母是朱楓，朱楓是1949年隨中共地下組織來台，1950年因「吳石案」遭國民政府槍決的中共情報員。

北京電影學院表示，朱容瑢藉由講述朱楓的過往，講述「紅色家風傳承與信仰力量」，呈現一場「有特殊感染力的思政課」。