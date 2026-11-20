香港醫務衛生局今天宣布，香港已加入了「國際人用藥品註冊技術協調會」（ICH）成為監管機構成員。ICH是藥物監管技術標準的重要國際協調平台。

香港政府今天公布，11月17日，ICH在捷克舉行大會，會上通過「中國香港」（由香港藥劑業及毒藥管理局代表）成為第20個監管機構成員，其他ICH監管機構成員包括中國國家藥品監督管理局，以及歐洲、瑞士、英國和美國等地的監管機構。

香港醫務衞生局表示，香港成為ICH成員，代表藥物研發和監管水平獲國際認可，有助於深度參與制定藥品研發和註冊的國際規則。

醫務衞生局局長盧寵茂說，港府將於12月成立藥物及醫療器械監督管理中心（藥械監管中心），積極參與國際合作，將香港建設成為國際醫療創新樞紐。

ICH是國際醫藥協調權威機構，其宗旨是協調全球藥品註冊技術要求，制定各項涉及安全、效能及素質的國際最高標準指導原則。