小三通年度旅運量今日突破200萬人次，創下航線開通以來年度旅運新紀錄。金門縣港務處今天中午迎接第200萬名入境旅客，由廈門搭乘「金星6號」輪抵金門的王姓女旅客，原本帶著孩子準備通關，意外成為年度旅運量突破200萬的幸運兒，獲贈全新遊戲機及紀念酒，她在受訪時表示，超開心、驚喜，她也期待未來小三通能持續增加航班班次，提供旅客更便利的往返選擇，促進兩岸交流。

為共同見證此一重要里程碑，金門縣港務處特別透過紀念儀式、好禮抽獎及音樂演出等多元活動，與往來旅客共同分享小三通旅運成長

的喜悅，展現金門推動兩岸交流及觀光發展的豐碩成果。包括金門副縣長陳祥麟、秘書長張瑞心、觀光處長許績鑫、金門縣港務處長陳志昕都在水頭通關處迎接旅客。

港務處推算，上午11時30分由廈門五通碼頭開航的「金星6號」輪，將帶來今年入境金門第200萬名旅客，王小姐抵達後，經現場工作人員通知身分，隨即披掛彩帶接受祝賀，並帶回遊戲機及2瓶紀念酒，成為小三通年度旅運突破200萬人次的見證者。

王小姐表示，自己已經來過金門好幾次，對金門印象很好，喜歡當地人文風情與特色，平時來金門也會逛街、購物、品嚐美食，這次原本想要搭早班的船，但因為買不到票，才選擇搭這班，沒想到意外成為第200萬名旅客，既驚喜又開心。她也期待未來小三通能持續增加航班班次，提供更多便利往返選擇，讓兩岸交流更加順暢。

副縣長陳祥麟表示，小三通不僅是兩岸重要交通管道，也是串聯港口、促進民間交流及帶動金門觀光產業的重要橋梁，今年旅運量突破200萬人次，象徵航線持續發展，背後有中央政策支持、地方政府推動，以及港口單位、航運業者和地方各界長期合作的成果。

為慶祝旅運量創新高，港務處結合金門酒廠、昇恆昌、聖祖及金廈海運、大榮海運、坤龍航運、金安航運、海西企業等單位，準備70張船票及酒品、特色禮盒、紀念杯、酒杯、旅運中心積木等好禮，透過抽獎回饋旅客。現場另邀請金門高中管樂團快閃演出，以音樂迎接往來旅客。

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金門縣港務處今天中午迎接第200萬名入境旅客，特別邀請金門高中管樂團快閃演出，以音樂迎接往來旅客。記者蔡家蓁／攝影

金門縣港務處今天中午迎接第200萬名入境旅客，圖為通關熱絡情形。記者蔡家蓁／攝影

金門縣港務處今天中午迎接第200萬名入境旅客，所有搭乘這班船的旅客都可以參加摸彩，家住瓊林的蔡先生幸運獲得小三通船票一張。記者蔡家蓁／攝影

金門縣港務處今天中午迎接第200萬名入境旅客，由廈門搭乘「金星6號」輪抵金門的王姓女旅客，原本帶著孩子準備通關，意外成為年度旅運量突破200萬的幸運兒，獲贈全新遊戲機及紀念酒。記者蔡家蓁／攝影