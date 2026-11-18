每天吃完外送留下的塑膠餐盒，回收後究竟去了哪裡？中國大陸深圳近日在多座公園設置一批特殊長椅，原料竟是民眾丟棄的外送餐盒與飲料杯。其中，一張紙飛機造型的長椅，就使用了1540個回收容器製作，讓原本被當成垃圾的塑膠製品，搖身一變成為供民眾休息的公共設施。新穎的設計引起關注，有網友實際體驗後稱讚「真的很舒服」。

據陸媒《大風新聞》報導，深圳蓮花山公園、筆架山公園等地近期陸續出現「零廢棄長椅」，造型包括藍綠色拱形座椅、紙飛機及山形設計。其中，紙飛機造型長椅使用1540個回收餐盒與飲料杯，筆架山公園的山形座椅則使用825個。每張長椅旁都標示製作時使用的回收物數量，讓民眾能直接看見資源再利用的成果。

這些長椅的製作過程，是先將回收的塑膠餐盒、飲料杯集中處理，再經過破碎、再生加工及壓製成板材等程序，最後組裝成座椅。深圳市生活垃圾分類管理事務中心表示，餐盒等低價值回收物雖然單價不高，但經過分類與再製，仍能重新成為日常生活中可使用的物品。

事實上，深圳自2023年起便推動「蒲公英・盒聚變」計畫，從外送需求較高的商辦大樓著手，設置塑膠餐盒專用回收點。據報導，相關計畫目前已涵蓋深圳10個行政區、54個街道及286處試點區域。今年4月22日，當地也啟動餐飲外送包裝全流程綠色行動，將回收材料進一步運用於公園設施。

這批長椅投入使用後，吸引不少民眾好奇體驗，有網友稱讚「不愧是深圳」、「既環保又有創意」。另有市民表示，過去雖然會進行垃圾分類，卻不清楚回收物最終如何處理，如今看到廢棄餐盒變成可以坐的椅子，才真正感受到分類回收的意義。原本難以察覺的資源循環過程，也透過公園裡的一張長椅，成為民眾看得見、用得到的生活設施。