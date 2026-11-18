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中國旅客迷信向客機擲幣祈福 航班延誤近1小時
中國再有旅客因為迷信，湖北武漢一名61歲婦人登機時向客機擲幣「祈福」，導致航班延誤近1小時，涉事婦人遭警方行政拘留5天。
綜合星島日報和中國媒體相關報導，湖北省公安廳機場負責人表示，涉事婦人姓周，近日與家人從湖北武漢搭機前往海南旅遊，當她抱著小孩走到機艙門的瞬間，從口袋掏出4枚硬幣拋了出去，由於機艙門口與飛機連接處有縫隙，硬幣從縫隙中拋向機坪方向。
這位婦人說，因為迷信「過橋拋幣保平安」，因此在登上飛機時拋擲硬幣「祈福」。
但周姓婦人這個舉動馬上觸發機場緊急應變機制，近10名機務人員隨即對機坪和客機引擎排查異物，航班被迫延誤58分鐘，旅客行程受阻。在確定沒有隱患後，客機才正常起飛。
周姓女士事後被行政拘留5天，據報導，她接受警方調查時說，自己第一次坐飛機，「腦殼進水了」。
近幾年來，中國大陸不時發生類似事件，一些旅客基於迷信心理，登機時向客機引擎拋擲硬幣「祈福」，卻不知道此舉會帶來嚴重後果。
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