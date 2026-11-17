香港醫療事故不斷，港府衛生部門報出一起荒唐又粗魯的醫療事故，中文大學醫院發生切錯雙側卵巢事故，院方才向病人及其家屬致歉。

香港衛生署說，在九月收到兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件，其中一名四十五歲女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，其雙側卵巢被錯誤切除。涉事的中大醫院回覆稱，病人術後情況穩定，已向病人及其家屬致歉及解釋事件，並提供適切的醫療跟進及支援，會落實適當跟進及改善措施。

事發今年九月十三日，一名四十五歲女病人日接受微創（腹腔鏡）子宮及雙側輸卵管切除手術，其間雙側卵巢被誤切。

事後中大醫院稱高度關注，已按規定向衛生署呈報「醫療風險警示事件」。香港衛生署說已接獲院方的調查報告並完成調查，目前無證據顯示醫院在房舍、人手或設備方面違反實務守則。

有香港婦產科專科醫生說，卵巢與子宮、輸卵管在顏色和形狀上有明顯差異，正常情況下極難認錯。雙側卵巢被切除會使病人提早進入更年期及增加骨質疏鬆風險，需視情況評估是否補充荷爾蒙。

對中大醫院事件，香港衛生署說已接獲所有醫院及日間醫療中心提交的調查報告，並已完成調查，而有關的私營醫療機構已採取改善措施。署方會繼續監察各醫療機構實施措施的情況。

香港衛生署昨天公布兩起事故，第二宗醫療風險警示事件則涉及一名二十七歲女病人，被誤認為另一名病人，在日間醫療中心接受洗牙。

衛生署說，署方在今年第三季記錄四宗重要風險事件，其中一宗為一名四十八歲男病人在港怡醫院接受連續性腎臟替代治療期間，被當值護士輸入錯誤劑量的濃縮電解質。醫院回覆指，病人情況穩定，涉事護士已離職。其餘三宗分別涉及希愈生殖醫學中心送交胚胎活檢組織樣本出錯，以及一名57歲女子被配發錯誤劑量的口服抗代謝藥物甲氨喋呤。病人情況穩定。