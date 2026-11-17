2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議於11月18至19日在深圳舉行，各國領導人陸續抵達。在迎接來賓的儀式上，中國出動紅毯鋪設機去鋪排地毯，此引來媒體找來美方9月迎接中國國家主席習近平訪美時，當地軍人以人手方式鋪排及調整地毯的片段作比較，引發網友之間的議論。

在網路流傳的對比片段中，本次APEC峰會期間，中國出動紅地毯鋪設機，在降落專機停穩後，自動化地毯機隨即啟動，由兩名工作人員輔助推進該機器，而後方隨行人員同步校準接縫與平整度。

至於片段內的美方畫面，則是來自2026年9月中國國家主席習近平到訪美國，在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）下機的畫面。從影片可見，習近平的專機在打開後，有幾名軍人在匆忙地鋪平並清潔30公尺長的紅地毯，據報當時外長王毅和外交部禮賓司司長洪磊在內的中國官員，在機艙門前觀看這一幕。

中國媒體大讚地毯機迅速、筆直、平整地鋪開紅毯，比傳統的手動安裝的速度更快、穩定性較高，據中國新聞社指，該機器為深圳自主研發。有網友認為美國的做法根本是「奴隸勞動」（slave labour），不明白為何美軍人員要遭受這種待遇。

有網友則諷刺中國，表示美國只需要兩個人員鋪紅地毯，而中國卻需要6名人員和一台機器：「不知道哪個國家比較聰明」。不過有另外的網友則反駁，指美國當時共派出約6人，並用了約10分鐘去完成整個鋪排紅地毯的儀式，而中國則僅用了5分鐘，並譏笑該網友肯定沒有觀看完整新聞：「我不知道哪個國家比較聰明，但我知道你瞎了」。

中國大陸國家主席習近平夫婦於美東時間23日抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳。法新社

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文章授權轉載自《香港01》