央視新聞報導，2024年，一名越野愛好者在塔克拉瑪干沙漠腹地發現一棵巨型胡楊。日前，大陸國家林草局等有關單位組織聯合科考隊深入沙漠，實地探究這棵巨樹如何在有「死亡之海」之稱的塔克拉瑪干沙漠存活逾千年。

塔克拉瑪干沙漠位於新疆南疆的塔里木盆地中心，是中國最大的沙漠，也是世界第二大流動沙漠，總面積約33.76萬平方公里。‌‌報導稱，10月底，大陸國家林草局、新疆林草局以及中央廣播電視總台《中華古樹》節目組聯合深入大漠科考，尋找這顆巨型胡楊的蹤跡。茫茫沙海中，科考隊最先找到了生命存在的線索—檉柳。

中國科學院新疆生態與地理研究所高級工程師朱成剛指出，檉柳的生長分布實際上是帶狀的，說明可能當時這些檉柳都是沿著河岸生長的。

報導稱，順著零星植被，科考隊在乾涸的克里雅河古河道看見這顆巨型胡楊。

胡楊是沙漠裡唯一能長成高大喬木的樹種，耐旱、耐鹽堿，素有「生而千年不死，死而千年不倒」之稱。經測量，這株巨樹胸圍8.95公尺，樹高16公尺，冠幅東西18.4公尺、南北18.6公尺，是中國已知胸圍最大的胡楊。

朱成剛說，他曾去過新疆阿克蘇下轄的沙雅縣，當地人稱那裡的胡楊為「胡楊王」，沙雅那棵「胡楊王」的直徑大概有這棵胡楊的三分之二。當時他們測過，那棵樹的樹齡大概有1,500年。這棵樹的樹齡可能比那棵還要長，因為它生長的環境更惡劣，長速可能更慢。初步看，至少超過千年。

報導指出，細看這棵巨型胡楊，中央的主幹早已枯死，撐起整片樹冠的，是從側面萌生的幾根新枝。新疆林業和草原調查規劃院正高級工程師李玲表示，以前它供應很大的一根主幹，現在一下子轉為供應幾個側枝，讓它迸發出更大的生命力。

在胡楊的地表根部上，一道約25公分高的水漬，顯示2022年大洪水的水位。可以推測是那場洪水下滲補給的水，滋養了這棵樹。

朱成剛指出，這顆胡楊之所以能在乾旱區存活，靠的就是龐大的根系，從更深的土層中吸收到水，甚至可能觸及到地下水。

科研人員在巨樹周圍4、50公尺內還發現幾株胡楊幼苗，極可能來自巨樹的水平根。但由於當地氣候環境的限制，關於巨型胡楊性別、精準樹齡等很多謎團仍有待研究。