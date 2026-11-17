中國在25年內舉辦3場APEC。25年來，中國在國際的角色改變巨大，從初期渴望融入世界，逐漸參與制定規則，到如今引發安全疑慮和產能過剩的威脅，成為多個國家供應鏈「去風險」的對象之一。

2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）18日、19日將在深圳登場，中國國家主席習近平17日也先在APEC工商領導人峰會發表演講。

前幾天深圳已進入「APEC週」。在擅長「集中力量辦大事」的中國，上至高層領導，下至城市管理人員與志工，莫不費心投入，加強維安管制，強化對市容檢查。連本地眾多計程車司機，也被安排集中入住飯店，方便在這段時間加強服務來到深圳參會的國際人士。

一般深圳民眾大多對此展現出光榮感。有計程車司機說：「這是世界級的大事啊！」他並認為深圳展現出很不錯的形象。在電子產品集中的華強北區域，有店家說「肯定光榮啊！」還說要自覺表現文明一些。

但是，一個自信而光鮮的中國，卻也更多面臨著他國的不信任和質疑，過去1/4個世紀足以說明這種變化。

2001年，在加入世界貿易組織（WTO）前夕，中國首次舉辦APEC，地點選在上海。當時中國渴望被世界接納，選址上海就意味著開放、擁抱全球化、願意遵守國際規則。而加入WTO幫助中國經濟騰飛，進入高速發展階段。

2014年，也是中共總書記習近平上台後兩年，中國拿出首都北京來第2次主辦APEC，會中並通過中國推動的「亞太經合組織推動實現亞太自貿區北京路線圖」，展現出自信和主動性，中國不但願意融入世界，也有主導議程的能力。

2026年，中國第3次主辦APEC選址深圳，自然有意藉著中國這最早也最成功的經濟特區，傳達持續開放的信號，呼應本屆「開放、創新、合作」口號，既符合深圳的城市形象，在當前陣營化的世界裡，「合作」也成為中國改善其國際關係的期盼。

不過，現在全球貿易夥伴對中國的期待，不只是開放市場，也對中國政府補貼企業的方式很有意見。中國在汽車等先進製造業強大的出口能力，已經威脅到其他已開發國家的就業和經濟，加上科技競爭以及中國政治體制的不同，更讓貿易爭端演變成國安議題。

中國官方辯駁西方國家對其「產能過剩」的指責，卻不能不面對國內競爭過度及「供強需弱」的經濟困境。

「改革開放」曾讓中國引以為豪，如今繼續改革也走入深水區。儘管習近平甫上任就在中共18屆三中全會上提出「讓市場在資源配置中起決定性作用」，並多次表示「開放的大門只會越開越大」，但在持續「做優做強做大國有企業和國有資本」的方針以及社會政治其他領域管控下，前述的市場化及開放承諾未達外界預期。

正如APEC追求的共同繁榮精神，在這個交往平台上，各國與中國的經貿互動難以切斷，但有越來越多國家像歐盟和美國選擇「去風險，而非脫鉤」的交往模式，確保在敏感領域有更高的自主性，也顯示對中國缺乏足夠信賴。