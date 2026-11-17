美國、中國和俄羅斯元首確定在即將舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會期間會晤，有香港媒體表示，由於三國之間尚有很多化解不了的矛盾與分歧，達成具體協議的機會不高。

港媒信報今天發表社評表示，三國元首展開峰會，誠屬舉世矚目之事，但如果將之比擬為重建國際秩序的「雅爾達會議2.0」，則未免過度解讀。原因在於三國之間尚有很多化解不了的矛盾與分歧，達成具體協議的機會不高，遑論其他涉及各國利益分配的複雜決定。

社評認為，深圳不會成為另一個雅爾達，原因在於美中俄峰會僅是溝通的起點，暫時看不到達成共識的可能。

美國方面的消息也透露，三方峰會將討論包括削減核武器在內的許多議題，川普沒有計畫談及輝達前執行長黃仁勳婚外情對象涉及間諜的傳聞，也一度傳出無意與中俄領導人磋商烏克蘭問題。

明報在報導中也引述上海政法學院教授倪樂雄說，所謂「雅爾達2.0」完全是牽強附會，是「假李逵」，並指當年雅爾達三巨頭（美英蘇）是大戰勝利者，「一言九鼎地處理戰利品，現在美俄都栽在小國手裏，根本沒有可比性，徒有其表」。

報導又引述美國專家甘思德（Scott Kennedy）說，三國元首峰會時間很短，且三方在最重要的具體議題（例如烏克蘭、伊朗、關稅或出口管制等）上都有重大分歧，「我揣測他們會做的是重申大國（greatpowers）應有最大發言權，這會令其他中等強權（medium-sized powers）影響力下降而感到不滿」。

根據網上資料，所謂的雅爾達會議（YaltaConference），是1945年納粹德國敗局已定之時，美國總統羅斯福（Franklin D Roosevelt）、英國首相邱吉爾（Winston Churchill）與蘇聯領袖史達林（JosephStalin）在蘇聯的克里米亞雅爾達皇宮舉行會議，制定戰後世界新秩序和列強利益分配的問題。