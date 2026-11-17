2026年APEC經濟領袖會議18、19日在深圳舉行，賴清德總統敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮代表出席，香港明報指出，顯然台灣還是不想缺席APEC。台灣勞動部長洪申翰和財政部長莊翠雲早前分別前往南京、香港參加APEC相關會議，都沒有起任何風波，相信施振榮此行也將「無風無浪」。

明報17日《中國透視》專欄表示，19年前，施振榮曾代表台灣出席雪梨峰會，且本身參與半導體投資及台積電治理，在國際商界頗有聲譽。施振榮長袖善舞，深諳禮儀分寸，不太可能在深圳APEC做政治表演，應該也會獲得禮遇。

但《中國透視》專欄也指出，去年韓國慶州APEC期間，台灣代表林信義和日本首相高市早苗會談，會後日方主動發布照片與信息，引發中方強烈抗議。如今中日關係惡化，施振榮和高市要在深圳會面將更加無可能。

總統府本月12日舉行2026APEC領袖會議代表團行前記者會，賴清德總統表示，他期許施振榮向國際社會傳達台灣三項重要主張，讓世界聽見台灣的聲音，展現台灣是亞太區域穩健、值得信賴的力量。三項主張分別為：

一、台灣作為APEC會員，向來積極參與APEC事務並做出貢獻，不僅維護自身經濟利益，也讓台灣的觀點與經驗貢獻全球經濟，讓台灣的聲音被世界聽見；

二、台灣在半導體供應鏈扮演關鍵角色，是全球AI創新發展及數位轉型不可或缺的夥伴，透過APEC平台，台灣將持續推動全球科技合作、促進創新交流，並積極打造韌性、可靠的AI科技供應鏈；

三、面對全球經濟受到地緣政治、能源及供應鏈重組等挑戰，台灣將持續作為亞太區域穩健、值得信賴的力量，深化與重要夥伴國合作交流，共同維護區域繁榮穩定，加速區域經貿整合及發展。