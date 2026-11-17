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出席東協峰會 李強喊話：早日達成南海行為準則

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸國務院總理李強（左二）出席中國—東協領導人會議時表示，大陸和東協要增進戰略互信，妥善處理分歧，並期待早日達成南海行為準則。菲律賓總統馬可仕（右二）則表示，各方必須以實際行動展現對國際法及和平解決爭端的承諾。美聯社
大陸國務院總理李強（左二）出席中國—東協領導人會議時表示，大陸和東協要增進戰略互信，妥善處理分歧，並期待早日達成南海行為準則。菲律賓總統馬可仕（右二）則表示，各方必須以實際行動展現對國際法及和平解決爭端的承諾。美聯社

中國大陸國務院總理李強昨在馬尼拉出席中國—東協領導人會議時表示，國際形勢越是複雜嚴峻，大陸和東協越要增進戰略互信，堅持透過對話協商妥善處理分歧，共同反對外部干涉；並稱，期待早日達成「南海行為準則」。

會議宣布，中國—東協自貿區三點○版升級議定書將於今年十二月一日生效，並將二○二七年定為「中國—東協人工智慧合作年」。

菲律賓為今年東協輪值主席國，於十五日至十七日在馬尼拉主辦第四十九屆東協峰會及相關峰會。菲方十五日已表明，無法在任內完成南海行為準則談判，但已促成各方就約八成內容達成共識，將交棒新加坡繼續推進。

新華社報導，李強昨表示，今年是大陸與東協建立全面戰略夥伴關係五周年。過去五年，國際上單邊主義、保護主義逆流湧動，地緣衝突此起彼伏。在此背景下，雙方合作取得令人振奮的成績。他指出，去年大陸與東協貿易額已突破一兆美元，比二○二一年成長百分之廿點一，今年前十個月成長百分之廿九點六。

李強表示，大陸和東協長期是經濟全球化和區域一體化的支持者、推動者。儘管國際上各類經貿限制大幅增多，雙方堅定維護多邊主義、促進自由貿易，不斷做大合作蛋糕。針對區域安全，他強調，國際形勢越是複雜嚴峻，雙方越要增進戰略互信，堅持透過對話協商妥善處理分歧，共同反對外部干涉，維護地區和平穩定。中方期待早日達成「南海行為準則」，為實現南海長治久安提供堅實制度保障。

路透報導，南海行為準則的談判已持續二十多年，東南亞國家曾多次指責北京宣稱對幾乎整個南海擁有主權，無視國際法，希望該準則能以國際法為基礎。北京則稱，在南海的行動是合法及專業的。二○一六年海牙常設仲裁庭裁決，認定中方主張的「九段線」在國際法下沒有法律效力等，但中方不接受仲裁結果。

據中方發布，與會的東協國家領導人表示，願與中方加強戰略溝通，增進政治互信，全面實施東協—中國自貿區三點○版升級議定書，深化經貿、互聯互通、人工智慧、清潔能源及數位經濟等領域合作。

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