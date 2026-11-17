聽新聞
0:00 / 0:00

內需拖累 陸10月多項經濟數據全面降溫 重點部署明年

聯合報／ 記者張鈺琪葉文義／綜合報導

大陸國家統計局最新公布的十月工業、消費及投資等多項經濟數據全遜預期，內需降溫幅度明顯大於生產端。有分析指，當前北京政策重點已轉向中美關係及部署二○二七年工作，預計年內不會再推出新的刺激措施，但全年ＧＤＰ增速仍可達成百分之四點五以上的年度目標。

大陸官方數據顯示，十月全國規模以上工業增加值按年增長百分之四點八，低於市場預期的百分之五點三，前值為增長百分之五點五；前十月累計按年增長百分之五點三。

從產品看，ＡＩ高速發展帶動積體電路、電子元件、光電子器件等產品十月產量分別增長百分之廿一點九、百分之十五點二、百分之十五；內需端則持續拖累，智慧型手機、個人電腦產量分別年減百分之廿八點九、百分之廿二點七，消費型電子商品產量進一步銳減，生產動能愈來愈集中於單一產業鏈。

消費方面，十月社會消費品零售總額為人民幣四點六四兆元，年增百分之○點四，遜於市場預期的百分之○點八。前十月零售總額為人民幣四十一點六四兆元，年增百分之一。分析指，消費疲軟態勢正由受「以舊換新」覆蓋的耐用品向其他商品蔓延，今年全年消費表現或創疫情以來最弱。

投資方面，前十月全國固定資產投資為人民幣卅六點四八兆元，年減百分之八點一，跌幅大於市場預期的百分之七，亦較前九月年減百分之七點二進一步擴大，也是二○二○年四月後新低。其中，基礎設施投資按年跌百分之五點一，製造業投資跌百分之二點九，房地產開發投資跌百分之廿一點六。

香港經濟日報引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬分析，大陸十月多項經濟數據全線走弱，反映九月發布的系列政策措施落地進度仍然偏慢。他認為，十月單月數據難以動搖全年增長大局，預期全年ＧＤＰ增速可保持在百分之四點五以上。

大陸統計局表示，十月國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢，但國際環境不穩定、不確定因素較多，國內供強需弱仍較突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好基礎還需鞏固。

北京 大陸 消費

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

大陸10月工業、消費增速雙雙降溫 均不如市場預期

隔兩月再萎縮 陸10月貸款減千億人民幣

創投轉向 具身智能降溫 資金重回半導體

陸具身智能投資降溫 創投資金轉向半導體

相關新聞

出席東協峰會 李強喊話：早日達成南海行為準則

中國大陸國務院總理李強昨在馬尼拉出席中國—東協領導人會議時表示，國際形勢越是複雜嚴峻，大陸和東協越要增進戰略互信，堅持透過對話協商妥善處理分歧，共同反對外部干涉；並稱，期待早日達成「南海行為準則」。

內需拖累 陸10月多項經濟數據全面降溫 重點部署明年

大陸國家統計局最新公布的十月工業、消費及投資等多項經濟數據全遜預期，內需降溫幅度明顯大於生產端。有分析指，當前北京政策重點已轉向中美關係及部署二○二七年工作，預計年內不會再推出新的刺激措施，但全年ＧＤＰ增速仍可達成百分之四點五以上的年度目標。

陸駁美媒看衰 黃仁勳去職 恐催化陸自主研發

針對輝達前執行長黃仁勳近期因個人風波去職，部分外媒預測此舉將嚴重衝擊依賴美國晶片與技術的中國大陸人工智慧（ＡＩ）產業，稱大陸將成為「最大輸家」。大陸官媒環球時報與北京日報相繼發文反駁，強調黃的去留不會改變大陸科技發展方向，此事對大陸ＡＩ晶片市場的直接影響有限，反而將進一步催化大陸國產晶片的自主研發與替代進程。

美加貿易談判若破局 加國：不排除與陸車企合作

加拿大總理卡尼昨表示，若與美國總統川普的貿易談判無法維持北美汽車產業整合，加拿大可能轉向中國大陸汽車製造商尋求合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。