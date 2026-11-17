內需拖累 陸10月多項經濟數據全面降溫 重點部署明年

大陸國家統計局最新公布的十月工業、消費及投資等多項經濟數據全遜預期，內需降溫幅度明顯大於生產端。有分析指，當前北京政策重點已轉向中美關係及部署二○二七年工作，預計年內不會再推出新的刺激措施，但全年ＧＤＰ增速仍可達成百分之四點五以上的年度目標。

大陸官方數據顯示，十月全國規模以上工業增加值按年增長百分之四點八，低於市場預期的百分之五點三，前值為增長百分之五點五；前十月累計按年增長百分之五點三。

從產品看，ＡＩ高速發展帶動積體電路、電子元件、光電子器件等產品十月產量分別增長百分之廿一點九、百分之十五點二、百分之十五；內需端則持續拖累，智慧型手機、個人電腦產量分別年減百分之廿八點九、百分之廿二點七，消費型電子商品產量進一步銳減，生產動能愈來愈集中於單一產業鏈。

消費方面，十月社會消費品零售總額為人民幣四點六四兆元，年增百分之○點四，遜於市場預期的百分之○點八。前十月零售總額為人民幣四十一點六四兆元，年增百分之一。分析指，消費疲軟態勢正由受「以舊換新」覆蓋的耐用品向其他商品蔓延，今年全年消費表現或創疫情以來最弱。

投資方面，前十月全國固定資產投資為人民幣卅六點四八兆元，年減百分之八點一，跌幅大於市場預期的百分之七，亦較前九月年減百分之七點二進一步擴大，也是二○二○年四月後新低。其中，基礎設施投資按年跌百分之五點一，製造業投資跌百分之二點九，房地產開發投資跌百分之廿一點六。

香港經濟日報引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬分析，大陸十月多項經濟數據全線走弱，反映九月發布的系列政策措施落地進度仍然偏慢。他認為，十月單月數據難以動搖全年增長大局，預期全年ＧＤＰ增速可保持在百分之四點五以上。

大陸統計局表示，十月國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢，但國際環境不穩定、不確定因素較多，國內供強需弱仍較突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好基礎還需鞏固。