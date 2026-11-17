陸駁美媒看衰 黃仁勳去職 恐催化陸自主研發

針對輝達前執行長黃仁勳近期因個人風波去職，部分外媒預測此舉將嚴重衝擊依賴美國晶片與技術的中國大陸人工智慧（ＡＩ）產業，稱大陸將成為「最大輸家」。大陸官媒環球時報與北京日報相繼發文反駁，強調黃的去留不會改變大陸科技發展方向，此事對大陸ＡＩ晶片市場的直接影響有限，反而將進一步催化大陸國產晶片的自主研發與替代進程。

環時發表「唱衰中國ＡＩ，美媒邏輯太荒唐」評論，引述中國科技與戰略風雲學會研究員陳經指出，在黃仁勳離職前，輝達在大陸市場分額已呈萎縮，進入「後黃仁勳時期」，輝達在大陸業務恐將面臨更大挑戰。

電信與互聯網分析師馬繼華表示，美國對大陸科技遏制的深層邏輯是將商業決策與地緣政治博弈掛鉤，美方未來或許將進一步收緊晶片出口管制。

然而從市場現實看，輝達高層的人事震盪對大陸市場的直接衝擊極為有限，反倒成為推動大陸企業加速自主研發的契機。

北京日報旗下「長安街知事」以「黃仁勳的去留，不改變我們的方向」為題指出，黃仁勳下台是美國內部種族歧視與黨爭等多重因素交織的結果。美國鷹派可能借題發揮，推動更嚴苛的法案，甚至立法阻止大陸企業從海外遠程獲取美國算力。

儘管面臨潛在的封鎖升級，「長安街知事」強調大陸自研基礎已具備充分準備。數據顯示，今年初美國有條件放寬對大陸出口H二百晶片時，大陸企業並未如對方設想般進行大規模採購。此外，今年上半年大陸數據中心ＡＩ加速晶片市場格局已發生顯著變化，華為的市場分額攀升至百分之廿八，輝達則降至百分之卅四，雙方差距大幅縮小。