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每人台幣4萬元 澳門政府繼續發錢

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
11月16日，澳門特區行政長官岑浩輝公布新一份施政報告，明年繼續向澳門永久居民派發10000澳門元現金。圖為澳門街頭市民出行。中通社
11月16日，澳門特區行政長官岑浩輝公布新一份施政報告，明年繼續向澳門永久居民派發10000澳門元現金。圖為澳門街頭市民出行。中通社

澳門行政長官岑浩輝今天發表新一份施政報告，宣布繼續發錢，合資格澳門永久性居民派發每人1萬澳門元，約新台幣4萬元；非澳門永久性居民每人6000澳門元。

澳門政府派錢，正式名稱是「現金分享計畫」，由澳門政府於2008年開派，說是與澳門市民分享經濟發展成果，由當年的特首何厚鏵開始，以後的特首崔世安、賀一誠到今天的岑浩輝全部延續此政。

澳門特首岑浩輝今天公布新一份施政報告，說明年繼續派錢，另外多項惠民措施亦會延續，包括700澳門元醫療券、一萬澳門元敬老金、養老金每月3900澳門元，還要向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7000澳門元。

澳門明年還會調整多項鼓勵生育措施，除首名嬰兒至三歲前每年獲得18000澳門元津貼，還會引入階梯式措施，第二名嬰兒至三歲前的津貼，增加9000澳門元至27000澳門元，第三名嬰兒三歲前每年有36000澳門元津貼。

在適用家庭的惠民措施中，澳門政府明年拓寬支持有托兒家庭支持的免費範圍，同時有三名或以上孩童的家庭，適托幼兒都可以免除基本托兒月費，而只有一名或兩名子女的兩歲托兒費用，每月就分別可以有500澳門元和800澳門元補助。

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