名揚上海 台灣童書登陸 受青睞

上海國際童書展近日舉行，台灣出版團今年也組團參展。策展單位觀察，大陸童書市場近年受少子化與ＡＩ衝擊，出版社面臨銷售壓力，也開始尋求圖書以外的ＩＰ延伸商機；相較大陸，台灣童書題材開放、多元，受大陸家長喜愛，具競爭力。

第十三屆上海國際童書展十三日至十五日在上海世博展覽館舉行，以「與世界和未來在一起」為主題，匯集卅七個國家和地區、五百多家兒童內容品牌，展出六萬多種中外童書，海外展商約占百分之卅。台灣童書聯合展區今年以「童樂趣閱讀」為主題，集結二十多家出版社及出版相關業者，展出一百五十多種、近六百冊少兒及親子相關圖書與教具。

台灣童書聯合展區策展單位華品文創總經理王承惠十四日說，大陸出版產業從去年開始面臨瓶頸，今年衰退更加明顯，不少大型出版社及文化公司業績下滑，少子化也是原因之一。約十年前大陸每年新生兒約一千五百萬至一千六百萬人，如今已降至約九百萬人。

王承惠觀察，今年展場插畫、圖像創作及ＩＰ展示增加，出版業者希望透過角色、動畫及周邊商品延伸出版價值，帶動圖書銷售及海外授權。大陸圖書消費有八成以上在線上完成，出版社透過網紅、ＫＯＬ及教師直播推廣書籍，實體書店銷售占比不到一半。面對折扣競爭及直播分潤成本，台灣業者須尋找產品差異化及獨家合作機會。

王承惠認為，兩岸出版環境及教育觀念有所差異。大陸出版審查制度對作品內容有所限制，童書較強調傳統、制式的價值與思維，甚至不允許以反面例子作為教材；相較之下，台灣教育環境較成熟、開放，童書題材及呈現方式多元活潑，部分大陸家長希望孩子接觸不同於當地教育方式的內容，台灣童書因此有市場空間。

兒童文學作家方素珍此次帶著「你是跟屁蟲嗎」、「哐噹哐噹動物園搬家」簡體版參展。她說，兩岸低年齡層兒童對友情、親情及關懷等主題的喜好相近，但作品進入大陸市場時須因應生活用語差異調整文字，並與當地編輯溝通。她強調，文字調整「當然不能改到你的整個主軸都不見」。

兒童文學作家嚴淑女則指，今年展場ＡＩ應用更加明顯，也有業者推出ＡＩ英語教練及數學教學課程。