AI成年輕人創收新機遇 陸青年用2萬成本做AI短劇「賺進30萬」

在AI工具日益普及下，AI短片爆火，甚至讓一些大陸年輕人憑藉低成本、零基礎新手自學也能搖身一變成為熱門的AI短劇創作者。一名四川青年用人民幣4,000元（約新台幣1.9萬元）成本創作短劇，吸引6,000萬流量，通過平台流量分帳能收獲人民幣6萬元（約新台幣29萬元）報酬。

封面新聞報導，近期四川一名40歲男子白非空製作的一部講述小眾蟲子的短劇「重生螳螂，覺醒無限吞噬進化」火熱，拿下紅果短劇6,042萬超高熱度，為他帶來約人民幣6萬元收入。11月13日，他的創作經歷還登上微博熱搜第一。

白非空稱，單部劇的製作成本大概就是人民幣4,000元，這筆開銷全部投入AI創作平台的會員和積分。整部作品沒有團隊、沒有投放推廣、沒有其他額外支出，完全依靠內容本身吸引觀眾。

白非空這樣的自由創作者工作模式並非外界印象日夜顛倒趕工，他維持鬆弛的生活節奏。他說，「每天先下樓遛狗，大概九點半開工。中午12點休息，下午兩點繼續，六點收工。平均下來一天工作8小時，和以前上班時長差不多，只是不用應付各類雜事，可以專心做劇。」

大陸青年創作的短片也紅到海外，科創板日報報導，由帳號名為「Foyege弗曳哥」的大陸博主創作片名為《愛上大難不死的男孩的女孩》，為《哈利．波特》二創，憑腦洞十足的故事設定與細膩的AI畫面表現，在YouTube、TikTok等主流視頻平台上，單集作品最高播放量在百萬級。甚至讓歐美歌手JVKE追到視頻下方致謝、讓好萊塢製片人PJ Accetturo主動遞出橄欖枝。

量子位報導，Foyege弗曳哥並非影視名校科班出身，中專學的是影視專業，畢業後從剪輯做起，後來在一家電視廣告公司上班，擔任過編導、掌機、製片。他稱馬爾福系列每集大約消耗4萬LibTV積分，按照不同套餐和優惠折算，單集成本約在人民幣500元至1,600元之間。

另據「DataEye 2026年上半年海外短劇及AI劇數據報告」顯示, 受益於AI短劇、漫劇的產業化提速，預計2026年AI劇漫劇的海外市場規模將突破40億美元，佔海外大盤近70%。出海短劇的內容供給結構，已經從真人實拍為主轉向以AI劇為核心。