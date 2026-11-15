配合本周APEC峰會 深圳逾3分之1車主「主動」申報停駛

亞太經合組織（APEC）經濟領袖會議即將於18至19日在深圳登場，為配合會議順利舉行，深圳市政府推出一連串特殊措施。深圳市長李運14日在記者會上表示，倡導市民在會議期間靈活辦公、綠色出行，目前已有逾150萬車主主動申報「綠色出行」，一批企事業單位響應靈活工作安排倡議。

據悉，自願申報停駛私家車的市民可獲‌得深圳通紀念卡和APEC專屬紀念車貼‌。目前深圳全市機動車保有量約483.91萬輛。這意味大約每三輛「粵B」號牌（深圳機動車號牌代碼）機動車中，就有一輛參與申報。

深圳在APEC會議期間推出的「綠色出行」措施，主要是在11月16日至20日期間，鼓勵市民盡可能搭乘公共交通工具，減少私家車使用，以維持會議期間交通順暢。

李運稱，會議期間全市地鐵、公交票價實行五折優惠，並加密地鐵班次、延長營運時間，部分地鐵線班次間隔縮短至2分鐘；另新增56條接駁地鐵的公車專線，運力提升兩成，「預計相關措施可滿足市民出行需求」。

深圳市政府聲稱，目前已有逾150萬車主主動申報「綠色出行」，但網上流傳深圳市羅湖區蓮塘街道辦事處的通知則是要求採取「上門入戶＋卡口勸導」方式，把動員陣地前移到小區出入口、商圈停車場和地鐵接駁點，努力將「綠色出行」的「朋友圈」越擴越大。

X知名帳號《李老師不是你老師》則分享，早前有網友貼出深圳某辦公大樓內一則宣傳海報，題為「為了不給APEC深圳主場添堵，請選擇你的貢獻方式」，海報列出的貢獻方式包括：「加班至深夜」、「讓愛車躺平」、「通勤做有氧」等。

這則宣傳海報隨後引發不少網友吐槽：「深圳不堵了，深圳牛馬心裡更堵了」「不愧是深圳，非常有一套」「中國人能吃苦」。有當地網友表示，該海報目前已經被撤下。

另，受到深圳市內九條主要幹道在會議期間將分時分段進行管制，外賣平台「美團」13日宣布，會議期間騎手因交通問題導致的超時訂單，將獲免責處理；在羅湖、福田、南山等會議重點區域，因特殊情況和路況影響而產生的取消訂單，平台亦會予以免責。

深圳市人社局則倡導企業在11月16至20日實行「靈活辦公」，如：居家遠程、錯峰彈性上下班、統籌帶薪年休假等，但不得借此違法延長工時或降低工資。此外，黨政機關、國企公務車按90%比例暫停使用。