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女駕駛撞翻150多公斤新疆切糕！遭求償近10萬 不嫌貴反認合理

香港01／ 撰文／朱麗亞
中國山東濰坊發生一起引發網友熱議的交通事故！當地一名女駕駛開車轉彎時，意外撞翻一輛三輪車，導致車上的新疆切糕散落一地。（取材自微博） 肇瑩如
中國山東濰坊發生一起引發網友熱議的交通事故！當地一名女駕駛開車轉彎時，意外撞翻一輛三輪車，導致車上的新疆切糕散落一地。（取材自微博） 肇瑩如

中國山東濰坊發生一起引發網友熱議的交通事故！當地一名女駕駛開車轉彎時，意外撞翻一輛三輪車，導致車上的新疆切糕散落一地。攤販以每0.5公斤約新台幣394元計算，表示車上共有150多公斤切糕，要求賠償2萬多元（約新台幣9.8萬元）。不過，肇事女駕駛受訪時態度冷靜，直言切糕密度高、重量重，認為攤販開出的價格「還算合理」，目前已交由保險公司協商理賠。

女駕駛稱切糕從新疆運來 認為求償金額合理

根據中國媒體《澎湃新聞》報導，這起事故發生於11月9日，地點位於山東省濰坊市。當時一名段姓女子開車轉彎時，不慎與一輛載滿切糕的三輪車發生碰撞，三輪車當場翻覆，車上的切糕全數散落在路面。

據報導，現場切糕攤販向段女表示，這批切糕的售價為每0.5公斤約80元人民幣（約新台幣394元），整車重量超過150公斤，換算損失共計超過2萬多元（約新台幣9.8萬元）。

面對超過新台幣9.9萬元的求償金額，段女接受媒體採訪時並未質疑對方獅子大開口，反而替攤販解釋，表示切糕本身密度極高、重量相當重，而且這批貨物是特地從新疆運到山東，因此認為對方開出的價格「還算合理」。

新疆切糕以堅果、糖漿熬煮壓實 密度高、重量驚人

在中國飲食文化中，俗稱「切糕」的食品，正式名稱為「瑪仁糖」（Maren Candy），是新疆維吾爾自治區的傳統特色小吃。

其製作方式是將核桃仁、杏仁、葡萄乾、紅棗等多種堅果、乾果與麥芽糖漿熬煮後，再反覆壓實，因此成品含水量極低、密度相當高，看起來體積不大，實際重量卻相當驚人。此外，三輪車上的切糕散落地面後受到汙染，確實難以繼續販售。

事故責任與最終賠償金額仍待確認

儘管段女對攤販開出的價格表示理解，但截至11月12日，公開報導中仍未揭露這批切糕的實際過磅證明或進貨單據。換句話說，超過新台幣9.9萬元目前僅是攤販依據單價及自行申報的重量所估算的求償金額，並非保險公司核定的最終損失。

段女透露，事發後已第一時間向保險公司報案，目前正處於保險理賠協商階段。由於當地交通警察單位尚未公開《道路交通事故認定書》，雙方的具體肇事責任、切糕實際損壞重量，以及保險公司的最終理賠金額，仍有待進一步的官方損失認定與協調結果。

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文章授權轉載自《香港01》

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