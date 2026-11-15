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上海國際童書展 台灣童書題材開放、多元受陸家長青睞

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第13屆上海國際童書展台灣童書聯合展區以「童樂趣閱讀」為主題，並選用金鼎獎得主陳又凌作品「賽米希的煩惱」中的插畫作展區主視覺。記者謝守真／攝影
第13屆上海國際童書展台灣童書聯合展區以「童樂趣閱讀」為主題，並選用金鼎獎得主陳又凌作品「賽米希的煩惱」中的插畫作展區主視覺。記者謝守真／攝影

上海國際童書展近日舉行，台灣出版團今年也組團參展。策展單位觀察，大陸童書市場近年受少子化與AI衝擊，出版社面臨銷售壓力，也開始尋求圖書以外的IP延伸商機；相較大陸，台灣童書題材開放、多元，受大陸家長喜愛，具競爭力。

第13屆上海國際童書展13日至15日在上海世博展覽館舉行，以「與世界和未來在一起」為主題，匯集37個國家和地區、500多家兒童內容品牌，展出6萬多種中外童書，海外展商約占30%。台灣童書聯合展區今年以「童樂趣閱讀」為主題，集結20多家出版社及出版相關業者，展出150多種、近600冊少兒及親子相關圖書與教具。

台灣童書聯合展區策展單位華品文創總經理王承惠14日說，大陸出版產業從去年開始面臨瓶頸，今年衰退更加明顯，不少大型出版社及文化公司業績下滑，少子化也是原因之一。約十年前大陸每年新生兒約1500萬至1600萬人，如今已降至約900萬人，市場幾近腰斬，整體經濟環境也或是影響因素。

王承惠觀察，今年展場插畫、圖像創作及IP展示增加，出版業者希望透過角色、動畫及周邊商品延伸出版價值，帶動圖書銷售及海外授權。大陸圖書消費有八成以上在線上完成，出版社透過網紅、KOL及教師直播推廣書籍，實體書店銷售占比不到一半。面對折扣競爭及直播分潤成本，台灣業者須尋找產品差異化及獨家合作機會。

王承惠認為，兩岸出版環境及教育觀念有所差異。大陸出版審查制度對作品內容有所限制，童書較強調傳統、制式的價值與思維，甚至不允許以反面例子作為教材；相較之下，台灣教育環境較成熟、開放，童書題材及呈現方式多元活潑，部分大陸家長希望孩子接觸不同於當地教育方式的內容，台灣童書因此有市場空間。

兒童文學作家方素珍此次帶著「你是跟屁蟲嗎」、「哐噹哐噹動物園搬家」簡體版參展。她說，兩岸低年齡層兒童對友情、親情及關懷等主題的喜好相近，但作品進入大陸市場時須因應生活用語差異調整文字，並與當地編輯溝通。她強調，文字調整「當然不能改到你的整個主軸都不見」。她也分享曾有作品因涉及宗教（媽祖），在大陸出版審查過程受阻，後改由其他出版社接洽出版。

兒童文學作家嚴淑女則指，今年展場AI應用更加明顯，除部分展位視覺設計使用AI，也有業者推出AI英語教練及數學教學課程。她觀察，近年大陸出版業者也開始關注兒童情緒及人際關係，因此本次帶來「歐啦啦！翹鬍子的麵包大冒險」及「莫非大冒險1：日常的魔咒」繁體版，兩本作品均融入社會情緒學習（SEL），涵蓋自我管理、社會覺察、人際關係及負責任的決定。

嚴淑女認為，AI雖能提供知識，卻無法取代真人陪伴與情感互動；面對AI及短影音帶來的大量資訊，孩子更需要培養思辨及辨識真偽的能力。閱讀能累積詞彙、生活經驗及思考層次，有助於孩子未來與AI互動。

兒童文學作家方素珍此次帶著「你是跟屁蟲嗎」、「哐噹哐噹動物園搬家」簡體版參加上海國際童書展。記者謝守真／攝影
兒童文學作家方素珍此次帶著「你是跟屁蟲嗎」、「哐噹哐噹動物園搬家」簡體版參加上海國際童書展。記者謝守真／攝影

台灣童書聯合展區策展單位華品文創總經理王承惠說，大陸童書市場受少子化及經濟環境影響，出版業者積極尋求IP商機；兩岸出版環境及教育觀念不同，台灣童書題材較多元活潑，能提供大陸家長不同的選擇。記者謝守真／攝影
台灣童書聯合展區策展單位華品文創總經理王承惠說，大陸童書市場受少子化及經濟環境影響，出版業者積極尋求IP商機；兩岸出版環境及教育觀念不同，台灣童書題材較多元活潑，能提供大陸家長不同的選擇。記者謝守真／攝影

兒童文學作家嚴淑女觀察，近年大陸出版業者也開始關注兒童情緒及人際關係，因此本次帶來「歐啦啦！翹鬍子的麵包大冒險」及「莫非大冒險1：日常的魔咒」繁體版，兩本作品均融入社會情緒學習（SEL）概念。記者謝守真／攝影
兒童文學作家嚴淑女觀察，近年大陸出版業者也開始關注兒童情緒及人際關係，因此本次帶來「歐啦啦！翹鬍子的麵包大冒險」及「莫非大冒險1：日常的魔咒」繁體版，兩本作品均融入社會情緒學習（SEL）概念。記者謝守真／攝影

第13屆上海國際童書展的台灣童書聯合展區吸引大批大陸讀者駐足參觀。記者謝守真／攝影
第13屆上海國際童書展的台灣童書聯合展區吸引大批大陸讀者駐足參觀。記者謝守真／攝影

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