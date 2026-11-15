港警監控 將啟用人臉識別

經濟日報／ 香港特派員李春／香港14日電

港警方將自16日起實施「銳眼計畫」，在閉路電視（監視器）系統啟用人臉識別技術，展開不同場所的全面監控

香港警務處處長周一鳴14日說，「銳眼計畫」閉路電視系統下周一起正式啟用人工智能人臉識別功能，相信對良好市民而言是保障，對嘗試作奸犯科的人就是監控。至於這一系統能否識別戴口罩人士，他指無論用甚麼方法犯案，警方都有能力在各種情況下進行拘捕。

香港警務處主導的「銳眼計畫」，定義為全港性公眾閉路電視安裝及智慧監控系統，一是警方已在全港各區安裝大量閉路電視監控鏡頭，二是逐步擴展至AI人臉識別，三是引入私人商場系統。

按照這一計畫，港府分階段推展，預計在2028年全港安裝達6萬支閉路電視鏡頭，另有未計入總數的北都發展區要加設6,500支。

而在AI人臉識別方面，香港警察在本月已確認，系統已開始加入AI人臉識別功能，用以自動追蹤疑犯動向、加快調查及協助在口岸堵截。同時，計畫要接入私人商場部份，港府保安局說，與部分人流較多、具備意願的私人商場商討已進入最後階段，正逐步把商場的CCTV系統接入「銳眼」網絡。

港府今年2月已向香港立法會提交超過40億港元撥款申請，用以擴建第二、三階段的硬件、光纖網絡及AI影像分析工具箱。

香港警察早前說，「銳眼計畫」實施近兩年，協助偵破逾2,000宗刑事案件。警務處處長周一鳴還認為，啟用AI人臉識別功能，追蹤匪徒或失蹤者，可提高辦案效率。

港警 監控 香港

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

APEC帶旺 鄰近香港高鐵站訂房升2成 餐旅業：港深發揮協同效應

黃仁勳捲入中國間諜疑雲 知情人士：北京已開始切割官方角色

議員爭取監視系統升級 淡水區文化國小校安無死角

AI資安攻擊升溫 教部籲各校循「資訊最小化」原則

相關新聞

未說風險…6歲女童基因編輯治療致死案 8人遭鍘

上海交通大學醫學院附屬新華醫院一名六歲女童，去年三月接受全球首例以腦部為標的的基因編輯治療後於術後第七天死亡，該案直到今年七月才曝光，引發譁然。上海官方十三日完成調查通報指，團隊成員收取家屬人民幣一○六萬（約台幣五百二十二萬元）財物，且未將死亡風險重點告知等，決議處分八人，其中二人被開除。

港警監控 將啟用人臉識別

香港警方將自16日起實施「銳眼計畫」，在閉路電視（監視器）系統啟用人臉識別技術，展開不同場所的全面監控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。