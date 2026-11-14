香港監視器監控系統下周啟用人臉識別技術

香港警方自16日起，實施「銳眼計劃」，在監視器系統啟用人臉識別技術，展開不同場所的全面監控。

香港警務處處長周一鳴今天說，「銳眼計劃」監視器系統下周一起正式啟用人工智能人臉識別功能，相信對良好市民而言是保障，對嘗試作奸犯科的人就是監控。至於這一系統能否識別戴口罩人士，他指無論用甚麼方法犯案，警方都有能力在各種情況下進行拘捕。

香港警務處主導的「銳眼計劃」，定義為全港性公眾監視器安裝及智慧監控系統。其包括兩方面內容，一是警方已在全港各區安裝大量監視器監控鏡頭，二是逐步擴展至AI人臉識別，三是引入私人商場系統。

按照這一計劃，港府分階段推展，預計在2028年全港安裝達六萬支監視器鏡頭，另有未計入總數的北都發展區要加設6千5百支。

而在AI人臉識別方面，香港警察在本月已確認，系統已開始加入人工智能人臉識別功能，用以自動追蹤疑犯動向、加快調查及協助在口岸堵截。

與之同時，計劃要接入私人商場港府保安局說與部分人流較多、具備意願的私人商場商討已進入最後階段，正逐步把商場的CCTV系統接入「銳眼」網絡。

港府今年二月已向香港立法會提交超過40億港元撥款申請，用以擴建第二、三階段的硬件、光纖網絡及AI影像分析工具箱。

香港警察早前說，「銳眼計劃」實施近兩年，協助偵破逾二千宗刑事案件。警務處處長周一鳴還認為，啟用人工智能人臉識別功能，追蹤匪徒或失蹤者，可提高辦案效率。