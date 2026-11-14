聽新聞
0:00 / 0:00
北海道白色戀人假貨流竄大陸 日商籲勿網購
日本北海道人氣伴手禮「白色戀人」生產商近日表示，大陸查獲多處生產「白色戀人」假冒產品的地下工廠，消費者應避免網購「白色戀人」。
綜合港媒明報、香港01今天報導，「白色戀人」母公司石屋商事株式會社近日在官方微博發表聲明稱，今年夏天在大陸相關部門協助下查獲多處生產「白色戀人」假冒偽劣產品的地下工廠。
聲明稱，調查顯示，假冒產品有嚴重食品安全及健康隱患。相關產品在惡劣環境下儲存，並試圖透過各大電商平台大量銷售，欺騙消費者。
石屋商事在大陸電商雙十一購物節之際強調，現階段未授權任何大陸電商平台、拍賣網站或二手平台，也未指定任何線上銷售管道。
石屋商事呼籲消費者勿在網上購買「白色戀人」，而應選擇正規實體店。
1976年開始發售的「白色戀人」是日本北海道札幌市知名伴手禮品牌，以巧克力夾心餅乾為代表產品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。