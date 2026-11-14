北海道白色戀人假貨流竄大陸 日商籲勿網購

日本北海道人氣伴手禮「白色戀人」生產商近日表示，大陸查獲多處生產「白色戀人」假冒產品的地下工廠，消費者應避免網購「白色戀人」。

綜合港媒明報、香港01今天報導，「白色戀人」母公司石屋商事株式會社近日在官方微博發表聲明稱，今年夏天在大陸相關部門協助下查獲多處生產「白色戀人」假冒偽劣產品的地下工廠。

聲明稱，調查顯示，假冒產品有嚴重食品安全及健康隱患。相關產品在惡劣環境下儲存，並試圖透過各大電商平台大量銷售，欺騙消費者。

石屋商事在大陸電商雙十一購物節之際強調，現階段未授權任何大陸電商平台、拍賣網站或二手平台，也未指定任何線上銷售管道。

石屋商事呼籲消費者勿在網上購買「白色戀人」，而應選擇正規實體店。

1976年開始發售的「白色戀人」是日本北海道札幌市知名伴手禮品牌，以巧克力夾心餅乾為代表產品。