6歲女童死於基因編輯治療 上海官方開鍘8人：收錢還沒重點告知風險

上海交通大學醫學院附屬新華醫院一名6歲女童，在2025年3月下旬接受全球首例以腦部為標的的基因編輯治療後，於術後第7天死亡，案件今年7月經調查報導才被曝光，引發譁然。上海官方隨後介入調查，並於13日通報調查結果指，團隊成員收取家屬人民幣106萬（約台幣522萬元）財物，且未將死亡風險重點告知等，決議處分8人，其中2人被開除。

今年7月，美國《科學》雜誌（Science）與學術誠信監督平台撤稿觀察（Retraction Watch）聯合刊出調查報導，披露這起案例後，上海市委、市政府成立上海市調查處置工作組展開調查。但在這篇報導刊出前，主持試驗的神經科學家仇子龍團隊在今年2月已將基因編輯療法的動物實驗成果發表在《自然》（Nature）期刊上，卻略過這場人體試驗以及女童的死亡。

據上海第一財經報導，11月13日，上海市調查處置工作組發布「交大醫學院基因編輯研究事件」情況通報指出，經查後發現上海交大醫學院松江研究院仇姓副院長團隊（負責臨床前研究）和新華醫院有關人員（負責臨床研究）在開展研究過程中未嚴格落實制度規定。

調查顯示，臨床前研究存在未及時告知安全性報告結果、論文未披露負面研究結果、利益衝突未如實披露等問題，涉事論文未發現數據造假，但存在學術不規範問題；新華醫院臨床研究科學性審查不充分，倫理審查把關不嚴，知情同意存在缺陷，知情同意書雖已向患兒家屬披露該研究可能引發嚴重併發症及不良事件，但未將死亡風險重點告知。

此外，部分人員收受病患家屬財物合計約106萬元，楊姓副研究員收受90萬元和高檔白酒，仇姓副院長團隊的張姓和袁姓成員分別收受3萬元。相關財物已按規定退還和上交。

根據查明的事實及責任認定，工作組對松江研究院仇姓副院長和新華醫院楊姓副研究員給予開除處分，取消承擔或參與科技計劃項目、評獎評優等資格5年，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。

此外，臨床研究負責人、新華醫院科研部余姓主任、新華醫院倫理委員會辦公室施姓主任、時任新華醫院臨床研究與創新中心孫姓主任、時任新華醫院徐姓副院長、仇姓副院長團隊張姓和袁姓成員等，也都被給予降職、免職、行政警告等輕重不一的處分。