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連跌3年後微幅回升 陸2027年考研究所報名人數347萬

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2024年12月21日，大陸江西南昌東湖區，考研究所的考生排隊進入考場。中新社資料照
2024年12月21日，大陸江西南昌東湖區，考研究所的考生排隊進入考場。中新社資料照

大陸2027年全國碩士研究生招生考試將於12月19、20日舉行。據統計，2027年大陸全國碩士研究生招生考試報名人數為347萬。是連跌3年後回升。

觀察者網報導，2023年大陸考研報名人數達到474萬人高點、2024年降至438萬，2025年再降至388萬，十年來首次跌破400萬大關；2026年再次減少，報名人數為343萬。2027年大陸全國碩士研究生招生考試報名人數較2026年回升4萬人。

與此同時，大陸考公（公務員）、考編（取得編制）的報名人數也出現變化。根據大陸官方資料，2027年度國考通過資格審查為345萬人，比上一年度減少26.8萬人，連漲多年後首次回落。

2月28日，大陸國家統計局發布《2025年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，大陸2025年全年研究生教育招生143.8萬人，在學研究生430萬人，畢業生116.7萬人。

21世紀教育研究院院長熊丙奇先前受訪時表示，「捲學歷」的問題雖然依舊存在，但其性價比在急劇下降，研究生就業情況並不比本科（大學部）畢業生好，研究生學歷貶值、「高學歷低就業」，迫使大學生不能再把考研究所作為就業避風港。培養自己的核心就業競爭能力，比一紙高學歷更重要。

另外，華中師範大學測量與評價研究中心教授胡向東曾表示，「考研熱」已從慣性增長進入調整階段，呈現出「高位回呼、理性趨穩」的階段性趨勢。

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