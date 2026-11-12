老齡化中國興起「共享兒女」 有償服務帶來新難題

近來「共享兒女」話題引發熱議。這項有償服務起自於中國政府補貼協助老人長照，但也有民間以此創業。當子女不在身邊，購買陪伴服務成為新興需求，但也存在界限不明及風險問題。

界面新聞報導，長沙市芙蓉區文藝路街道推出的「共享兒女」居家養老服務近來引發輿論熱議。老人月付人民幣199元起（近新台幣1000元），就能請人上門打掃、陪診、助浴，被稱為「中國首個街道背書的共享兒女項目」。

報導說，這種由政府補貼加老人自付、市場化機構上門服務的養老服務模式，目前已在多地展開。2026年1月1日起在中國推行的中度以上失能老人養老服務消費券，則是由中央和地方財政共擔。兩者服務內容類似，都涵蓋助餐、助潔、助醫、陪診、情感陪伴等。

業內人士指出，這項政策的意義不止是減輕失能老人家庭的照護負擔，更在於透過財政補貼把老人請進市場，培育居家上門服務的消費習慣，開發銀髮經濟。中國官方今年3月披露：全國累計核銷消費券332.8萬張，核銷金額23.5億元，帶動養老服務消費金額115億元，超過105萬失能老年人受益。

不過，報導指出，普遍的憂慮是，當前有國家層面的養老服務消費補貼按年度執行，未來一旦補貼取消，老人是否還願意為此買單？

北京青年報今天則報導民間「共享兒女」的相關創業情況，指目前願意在「共享兒女」平台上下單的人還不多，主要是身在海外的子女購買，譬如有客戶就希望有人能每週一次代她去探望自己住在養老院的母親。

在收費方面，該平台以服務者各自的開價為準，所以一小時從50元到300元都有，取決於服務的地點、內容和頻率。

這些客戶多要求，服務者要以自己朋友的身分上門探望老人，不能讓老人知道他們是收費的。客戶們擔心，老人會排斥「收費的陪伴」。

這項服務還有很多需要解決的問題。「共享兒女」平台創業者蔣弋喆說，作為子女，為老人付費下單的最大擔心還是安全，怕父母被推銷保健品、被騙等；而服務者也顧慮陪伴服務過程中會有糾紛，甚至要全程錄影錄音。

報導中，服務者秦燕表示，這份工作費心耗神，不像表面輕鬆，特別是自己跟被探望的老人情感加深之後。

她擔心，如果兩位老人知道自己是他們孩子付費請來的，會不會把她當成家政工？如果有一天客戶不再付費了，她應該繼續上門探望嗎？若突然不再上門，會不會讓老人家猜疑是不是人際互動上有什麼問題？