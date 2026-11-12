港府修訂教育條例草案 規定干犯國安法者不能任教

香港當局今天公布，「2026年教育（修訂）條例草案」明天將會在憲報刊登，然後送交立法會審議，修訂內容包括防止被裁定干犯國安罪行的人在學校任教。

港府表示，修例草案引入了教師執業證明書要求，並就被裁定干犯危害國家安全罪行人士的教師註冊事宜設立防護機制，目的是「防止被裁定干犯國安罪行的人在學校任教」，以有效保護學生，維護教師的專業操守，維持公眾對教育專業的信心。

港府表示，上述條例草案將於25日提交立法會進行首讀及二讀，期望立法會予以支持並通過。

按照香港立法程序，法律草案首先在憲報刊登後才提交立法會首讀及二讀，目的是確保立法透明、公眾知情，讓議員和市民有機會在法案正式進入辯論前查閱其內容。

待草案獲得立法會討論及通過後，相關法案又會在憲報公布生效。