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省門票錢新招！陸年輕人在風景區「拼」長輩合買打折票

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸北京上海廣州年輕人為了省錢各出奇招，利用景區推出的同行套票省錢，找1名60歲以上長者買組合票，比單買成人票便宜一大截。 圖為北京動物園門口。中新社
大陸北京上海廣州年輕人為了省錢各出奇招，利用景區推出的同行套票省錢，找1名60歲以上長者買組合票，比單買成人票便宜一大截。 圖為北京動物園門口。中新社

大陸北京、上海、廣州年輕人為了省錢各出奇招，最近學會「拼」長者逛風景區，核心就是利用景區推出的「長者同行套票」省錢，帶1名60歲以上長者合買組合票，比單買成人票便宜一大截。

廣東新周刊報導，透過搜尋可以發現，如今能靠「拼長者」省錢買票的景區、遊樂園比比皆是，像是北京野生動物園這次的「拼老人」熱潮，就是來自最近2周推出的「重陽節專屬套票」：1到2位長者+1位成人，票價人民幣75元；1到2位長者+2位成人，票價人民幣120元；1到2位長者+3位成人，票價150元。對比人民幣150元的普通成人門票，相當具有性價比。

因為是重陽節活動，所以門票的使用時間限定在10月16-18日、10月23-25日，在時間有限的情況下，年輕人為了薅這羊毛，開始在網上發帖，到處「拼老人」，組隊購買套票。

不少人很快就找到了一起進動物園的「長者隊友」。有網友說發文後不久，就「拼」到了1位阿姨和他的兒子，再加上自己的閨蜜，4個人組隊買了人民幣150元的「3大1長者」票。他們提前商量好，讓阿姨和她的兒子免費入園，自己和閨蜜平分，每人70多元人民幣。

同時，買了這種套票的隊友還有額外福利。例如不僅可以免費搭乘園內的「敬老專線」擺渡車，還能在餐廳領取壽桃。

一些已經拼成功的熱帖下面，尚缺隊友的年輕人們紛紛排隊留言，有人還說「我出我爸媽給你們拼！」

這次北京野生動物園因重陽節活動掀起的「揪長者合買門票」熱並非個案，全中國大陸多地景點、樂園，這樣划算的組合票也有不少，且不只是節日限定。

像是四川的九寨溝景區也是今年「拼長者」的熱門地點。和北京野生動物園類似，九寨溝和四川文旅聯合推出了幾款老人套票。以其中「1成人+1長者」的套票總價人民幣370元，比單獨1張人民幣280元的票便宜不少。

此外在上海樂高樂園，包含「2大、2長者、1小」的「全家福套票」，售價在人民幣1,000元左右浮動，算下來差不多是購買普通票價6.3折；河北廊坊的「只有紅樓夢·戲劇幻城」，1個成人+1個長者的套票價格為人民幣490元，對比人民幣388元的單人票也很划算。

在重陽節這樣的特定節點，類似北京野生動物園這樣的優惠套票就更多。上海辰山植物園、北京九眼樓長城、陝西秦嶺國家植物園等景區，都有與長者同行免票、折扣的相關活動。近年來，採取這樣優惠政策的景點數量仍在持續成長。

如今，大陸長者出門遊玩的意願和需求早就不容小覷。中國老齡協會發布的「銀髮旅遊時空大數據分析報告」顯示，2024年7月至2025年6月，銀髮遊客規模已達7.9億人次，占同期全部旅遊總人次的9.6%。

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