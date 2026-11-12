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新型騙局！陸「免費領養貓」竟成高息貸款 貓死仍須還款

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸寵物經濟成為新興產業，卻有不法商家打著「免費領養」旗號，將年輕消費者推入高息分期陷阱。聯合報系資料照
大陸寵物經濟成為新興產業，卻有不法商家打著「免費領養」旗號，將年輕消費者推入高息分期陷阱。聯合報系資料照

大陸寵物經濟成為新興產業，卻有不法商家打著「免費領養」旗號，將年輕消費者推入高息分期陷阱。大陸多地大學生及民眾日前透露，在社群平台或直播間被「零元領養」吸引後，遭商家以支付「貓隻生活費」為名，誘導簽署高利息分期付款協議，年化利率高達131%，即使貓隻患病死亡。仍要繼續還款。

香港經濟日報引述羊城晚報報導，廣州1名大三學生小麗表示，今年8月在社群平台看到領養廣告，商家聲稱為確保不把小貓轉賣、虐待或棄養，每月需支付人民幣398元「生活費」，可用於指定電子商城購買貓糧等用品，她在平板簽了電子協議，門市沒有提供紙本合約，只說可以在小程式自行下載，店員也沒有完整講解關鍵條款，「一直催促我們簽字」。

簽約2個月後她細看條款才驚覺，該筆「生活費」實為分期24期、總額達人民幣9,552元的貸款合約，逾期日息達0.36%，年化利率約131%。她要求退約時，商家竟索要人民幣3,500元「小貓費」及20%違約金，共須付逾人民幣5,000元。協商未果後，商家多次發通知稱逾期會產生滯納金，還以AI催收電話催繳。

另位民眾林女士稱，簽約時小貓健康檢查表全數勾選「正常」，領養後數天卻診斷患有貓杯狀病毒（貓卡里西病毒）等病，事後證實商家隱瞞貓隻來自外省長途運輸，而非周邊住戶繁育。她提出退貓，商家稱可退，但違約金「減半優惠」仍要付人民幣525元。

人民日報報導，在湖南長沙、湖北恩施、山東青島等地也發生多起「貓貸」糾紛。透過暗訪發現，多份「貓貸」協議條款嚴苛，如「貓隻不論因疾病、意外或走失等任何原因死亡，領養人均無權免除付款義務」，以及「禁止向媒體或社交平台曝光，違者須付高額賠償」等。

廣東浩源律師事務所律師黎思思分析，合約中逾期日息0.36%已遠超法定上限，高利部分屬於無效；而規定貓隻死亡仍須還款、禁止消費者投訴曝光等條文，均屬於不合理免除商家責任、剝奪消費者合法權利的無效格式條款。

據《2026年中國寵物行業白皮書》，中國城鎮寵物消費市場規模已逾3,000億元人民比，90後及00後飼主占比接近7成。在黑貓投訴平台上，以「貓貸」為關鍵字的投訴已逾500條。

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