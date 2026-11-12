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黃仁勳爆出軌共諜疑雲 邱垂正證實「女主角」黃樂曾8度來台

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
民眾黨立委許忠信今天在立法院內政委員會，質詢陸委會主委邱垂正有關輝達執行長黃仁勳外遇風暴。記者陳宥菘／攝影
民眾黨立委許忠信今天在立法院內政委員會，質詢陸委會主委邱垂正有關輝達執行長黃仁勳外遇風暴。記者陳宥菘／攝影

輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，被指可能是女主角的黃樂（Alice Huang）遭疑具共諜背景，更曾持香港護照數次來台，引發國內高度關注。陸委會主委邱垂正今天在立院內政委員會證實，黃樂在2024年與2025年曾入境台灣8次，今年則還沒有紀錄。

民眾黨立委許忠信質詢指，共諜在台灣活動非常的頻密，外來部分包括中國商務人士來台，他進而詢問黃樂來台幾次。邱垂正回應指，黃樂2024年跟2025年都有入境台灣的紀錄，去年5次、前年3次，今年則還沒有紀錄。

許忠信問，8次就已有辦法把黃仁勳迷倒，「八見就鍾情？我不相信」，他說，把日本、台灣的媒體把黃樂跟黃仁勳在一起所穿的衣服全部調出來，春夏秋冬四季的服裝都有，「這代表我們國安的問題還滿大，怎麼內政部與陸委會的聯審機制沒有查出來？還要美國人告知我們？」

邱垂正表示，有投資事實才有投審，而黃樂是以商業與香港居民身分進來。我們現在知道她的身分，就會依照「港澳人士來台居留定居許可辦法」第9條第1款第10項，可能有危害我們的國家利益、公共安全、公共秩序之虞，給予註記，依法管制其入境。

國民黨立委張智倫詢問，美媒《紐約時報》揭露，美方在2024年就已跟台灣當局建議，應該要監控黃樂的訪台行動。黃樂得已用商務簽證順利通關，是否因陪同黃仁勳，頂著國際光環，讓政府大開方便之門？邱垂正回應，陸委會並未放寬相關審查，且陸委會對於美方提供的情資並不知情，如果有，我們就會針對來自中國大陸或香港人士加以註記、嚴格審查。

張智倫質疑，陸委會沒收到通知，但移民署說全程掌握行蹤，「為什麼國安跟國境單位沒有通報陸委會，這是1個很大的問題，未來各部會橫向通報機制是否可以溝通？」邱垂正強調，政府現已針對港澳或者中國大陸來台，只要有疑慮的個案，都一定會加強審核的強度，如果有安全疑慮，我們不會許可入境，我們會加強把關。

立法院內政委員會今上午處理陸委會115年度預算凍結案2案，包括一般行政凍結50萬元、法政業務凍結100萬元，委員會決議同意解凍。當天也邀邱垂正、海基會董事長蘇嘉全等列席報告業務概況，並備質詢，並審查陸委會、海基會、策進會116年度預算。

輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，陸委會主委邱垂正今天在立院內政委員會證實，被指可能是女主角的黃樂（Alice Huang）在2024年與2025年曾入境台灣8次，今年則還沒有紀錄。記者陳宥菘／攝影
輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，陸委會主委邱垂正今天在立院內政委員會證實，被指可能是女主角的黃樂（Alice Huang）在2024年與2025年曾入境台灣8次，今年則還沒有紀錄。記者陳宥菘／攝影

黃仁勳 邱垂正 共諜

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