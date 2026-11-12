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3人吃自助餐狂偷25瓶酒水 店家當場抓包怒嗆：貪小便宜別來
自助餐（Buffet）一向以餐點、飲料選擇豐富為賣點，但中國大陸上海某自助餐店家反映，近日有3名年輕顧客在用餐期間，竟將25瓶高價品牌酒水分別藏於行李箱、斜背包及衣服口袋中企圖打包帶走，幸店家透過AI預警系統與員工巡場察覺有異，當場截獲。
《縱覽新聞》報導，11月10日，該連鎖餐飲企業工作人員講述，涉事兩男一女企圖打包酒水離開，店員發現異常後上前溝通，幾人心虛，起初以整理行李箱、不懂開行李箱為由欲蒙混過關，後來才在行李箱、斜跨包 及衣服口袋中取出包括啤酒、RIO雞尾酒等共25瓶酒水。
工作人員稱，因3名顧客坦承過錯並歸還酒水，店方未報警處理，並強調商戶無權要求罰款。他們在網上公開監控片段並非要曝光顧客的身份，旨在起到警示作用，呼籲文明用餐。
工作人員介紹，門店常遇顧客偷偷打包的情況，他們結合AI預警系統與員工日常巡場，依靠經驗留意顧客異常舉動，雙重防範打包行為，「如果顧客是這種願意打包點東西，佔點小便宜的，我們是寧願不要這種顧客來吃飯的」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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