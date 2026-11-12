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廣州清潔工要戴「電子枷鎖」？GPS工牌惹議 官方曝用途

香港01／ 撰文：鄭清和
廣州花都區的清潔工人，被發現工作時要佩戴智能電子工牌，引發市民質疑形同「電子枷鎖」侵犯私隱。網上影片截圖
廣州花都區的清潔工人，被發現工作時要佩戴智能電子工牌，引發市民質疑形同「電子枷鎖」侵犯私隱。網上影片截圖

上班就要被時刻監控？近日中國大陸廣州花都區的清潔工人，被發現工作時要佩戴智能電子工牌，工牌設有上班、下班及求助3個按鍵，由於具備實時定位功能，引發市民質疑形同「電子枷鎖」，認為侵犯基層勞工私隱。管理部門隨後澄清工牌無錄音及錄影功能，主要用於打卡及應急求助。

中央官方媒體《人民日報》隨即發表銳評，指出爭議關鍵在於勞動數據採集與使用的制度邊界，呼籲避免將提醒督促演變成硬性處罰。

工牌內置實時定位　被質疑侵犯基層勞工私隱

根據《界面新聞》報導，大陸電視台早前播出短片，顯示廣州花都區清潔工人開工時，需佩戴電子工牌，隨即在網上引起廣泛關注。該工牌除印有工人姓名等基本資料，還設有「上班」、「下班」及「求助」等3個按鍵，且內置定位功能。

部分市民質疑當局管理過於嚴苛，擔憂工人行蹤暴露損害個人私隱；亦有意見認為清潔工人負責的戶外路段範圍廣闊，藉數碼化工具提升管理效能無可厚非，勞動權益與管理界線遂成輿論焦點。

管理方稱僅等同上班打卡！無錄音錄影主打應急救援

根據《澎湃新聞》報導，花都區城市環境衛生管理所工作人員回應稱，工牌只發揮定位作用，沒有錄音亦沒有錄影，不會侵犯個人私隱，「就像上班打卡一樣」。

該所工作人員另向記者補充，工人短暫離開作業區域，系統不會干預；若長時間離開工作崗位，則由主管提醒。花都區城市管理和綜合執法局表示，工牌核心功能是安全保障與應急救援，內設一鍵求助按鍵，有助及時應對中暑等突發情況，目的在提升管理效率與保障工人安全。

智慧環境衛生系統重要環節：電子工牌常態化應用

中央媒體《人民日報》隨即發表短評指出，此類設備早已存在，清潔工人在戶外工作時流動性強，管理部門難以統計其工作效果，工人遇上突發情況，亦未必能及時獲得幫助，多地因而積極推進智慧環境衛生建設。以廣州為例，白雲區早在2023年已建成智慧管理平台，可自動拍攝監控環境衛生、街道環境市容、垃圾分類等60餘種城市管理事件，電子工牌正是組成該系統的重要環節。

短評指爭議核心在數據使用有無制度約束

人民日報短評直指，網友關心的不是「有沒有監控」那麼簡單，而是數據採集範圍是否必要、數據是否安全、使用是否受約束。清潔工人長年戶外工作，中途補水、短暫歇腳都是正常勞動的一部分；若定位數據接入出勤考核及獎懲制度，「提醒督促」可能演變成剛性處罰，這才是公眾憂慮所在。評論呼籲管理部門明確數據採集範圍，劃定功能邊界，完善管理制度。

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文章授權轉載自《香港01》

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