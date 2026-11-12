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陸雙11帶貨 「囤詞元」正夯 智譜、阿里雲等紛推優惠套餐搶客

經濟日報／ 記者林宸誼謝守真／綜合報導
今年「雙11」購物節異常冷清，但「AI Token」（詞元）產品卻熱賣，包括智譜、MiniMax、阿里雲、千問等大模型廠商紛紛推出銷售套餐，讓不少消費者掀起「囤詞元」風潮。圖／取自新京報
今年「雙11」購物節異常冷清，但「AI Token」（詞元）產品卻熱賣，包括智譜、MiniMax、阿里雲、千問等大模型廠商紛紛推出銷售套餐，讓不少消費者掀起「囤詞元」風潮。圖／取自新京報

今年「雙11」購物節異常冷清，但「AI Token」（詞元）產品卻熱賣，包括智譜、MiniMax、阿里雲、千問等大模型廠商紛紛推出銷售套餐，讓不少消費者掀起「囤詞元」風潮。

香港經濟日報分析，大陸一年有三分之二的日子都是「購物節」，使「雙11」轉變為常態化的行銷手段，「雙11」已退去昔日狂歡光環。大數據分析公司星圖數據顯示，今年「雙11」綜合電商商品交易總額（GMV）僅年增2.4%，明顯低於去年同期14.2%，甚至較618檔期有所放緩。

隨著電商平台上架詞元品類，操作變得簡單。在天貓、京東等電商平台，用戶搜尋「Token」即可進入對應介面，這裡聚集多家主流AI大模型廠商，涵蓋會員訂閱、詞元儲值等服務，可一站式選購。

天貓自9月3日上線Token充值中心，截至目前，已接入DeepSeek、阿里雲、智譜、Kimi等廠商；MiniMax開出首家品牌官方旗艦店，千問辦公、階躍星辰等已入駐。 Token儲值中心集合各家模型訂閱套餐，包括按周期訂閱套餐以及按用量付費的儲值方案，支援卡密或直充兩種交付方式。

在「雙11」的電商促銷中，千問AI Lite月卡官網售價人民幣60元，活動優惠價人民幣19.5元；Qoder專業版月卡官網價人民幣59元，活動優惠價人民幣19.9元。

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