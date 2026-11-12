促銷太頻繁 陸電商平台雙11式微

昨日是多家大陸電商平台的「雙十一購物節」檔期，然而大陸電商、社群平台卻異常冷清。港媒分析，天貓於二○二二年首次沒有公布雙十一最終ＧＭＶ，雙十一開始式微，加上大陸一年有三分之二的日子都是「購物節」，使雙十一已退去昔日狂歡光環。

香港經濟日報分析，大數據分析公司星圖數據顯示，今年雙十一綜合電商ＧＭＶ（商品交易總額）僅年增百分之二點四，低於去年同期百分之十四點二，甚至較「六一八」有所放緩。花旗也預計整體ＧＭＶ年增率僅為「低至中」個位數，各平台將繼續不披露ＧＭＶ總額。

二○二二年，天貓歷史上首次沒有公布雙十一最終ＧＭＶ，僅表示「交易規模與去年持平」。彼時天貓對上一年的ＧＭＶ為人民幣五四○三億元。也是在這一年，京東同步放棄最終成交額的公布。

冷清背後最根本的結構性原因，是促銷的常態化。有陸媒統計，各大電商平台一年之中的促銷活動有上百個，「雙十一」不過是其中一個。與此同時，監管方向也在轉向。大陸商務部等七部門先前明確提出整治「全網最低價」、「自動跟價」等無序競爭行為，引導行業從低價內卷回歸品質與服務。

一名上海上班族呂小姐表示，「這次完全沒有買東西，連囤貨都沒囤」。她認為，今年雙十一熱度明顯降低，身邊也沒什麼人討論，平常電商平台就有不少折扣，加上活動還得計算訂金、尾款及滿額折抵，讓她懶得花時間研究。曾以個人模式經營淘寶店的上海民眾崔先生稱，「一年三百六十五天，有一百八十天都在過節，那你再碰到過節，會有感覺嗎？」促銷太過頻繁，反而讓雙十一失去特殊性。