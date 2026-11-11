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什麼都沒做就得回家？多名日本AV女優赴港遭遣返 香港首個大型成人展突喊卡

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原訂11月13日至15日舉行，未料開幕前夕傳出多名日本AV女優遭拒入境，主辦方11日宣布取消活動。圖／取自MFE臉書
香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原訂11月13日至15日舉行，未料開幕前夕傳出多名日本AV女優遭拒入境，主辦方11日宣布取消活動。圖／取自MFE臉書

香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原訂本月13日至15日舉行，未料開幕前夕，卻傳出多名日本AV女優及工作人員遭拒絕入境並遣返日本，原因不明。波多野結衣、宮下玲奈、青空光及大槻響等人陸續在社群平台透露相關情況。主辦方今（11）日宣布取消活動，官方售票平台KKday也表示，因藝人團入境問題，將安排全額退款。

綜合《香港01》、《星島頭條》報導，這場成人展原訂在香港富豪機場酒店舉行，邀請近30名日本人氣AV女優出席，包括河北彩花、紗倉真菜、瀨戶環奈等人。活動規劃粉絲見面會、近距離交流、舞台表演，以及女優限定周邊商品販售。

波多野結衣在社群平台X發文，「到了香港，但要回日本了」。她原本期待在久違的海外大型活動中擔任主持人，並與其他女優一起參加活動，沒想到什麼都沒做就得返回日本，讓她感到遺憾，「海外工作遇到這種事情還是頭一次」。

日本知名女優大槻響也在社群平台發文稱，到了香港，但經紀人、工作人員及同行女演員全都無法入境，明明都拿到了簽證，卻不得不回日本，「這種事還是第一次，嚇了一跳」。

至於遭拒絕入境的原因，大槻響表示，不知道無法入境的理由，強調沒有人做壞事，還形容事件讓「謎團越來越深」，詳細情況等回到日本後再宣布。

另外，日本AV女優宮下玲奈透過Instagram私訊回覆粉絲時表示，好像全員都要被強制遣返，活動也已取消。青空光同樣向粉絲透露，發生問題了，所有人都要回日本了。

對此，主辦方亞洲娛樂集團11日晚間正式發布新聞稿，宣布取消原訂11月13日至15日舉行的「MEGA FANS EXPO」，以及12日的傳媒預覽活動，後續將透過官方渠道公布退款安排。

官方售票平台KKday也向已購票人士發送訊息，表示因藝人團入境問題，活動取消，訂單會安排全額退款。

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