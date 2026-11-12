投入綠能環保 東莞雅康寧讓生活更好

這幾年，ＥＳＧ已從企業的加分項，變成供應鏈的入場券。國際品牌挑選代工廠，看的不只是品質與價格，環保與社會責任同樣是硬指標。東莞雅康寧纖維製品有限公司，把ＥＳＧ落到實處。協理王俊傑認為，公司的客戶都是世界五百強的龍頭企業，對社會責任要求一向很高，「ＥＳＧ不是額外付出的成本，而是能不能接到訂單的門檻」。

早在二○一六年，雅康寧便開始編製ＥＳＧ的社會責任報告。王俊傑表示，提出要求的品牌商包括豐田通商、宜家、維多利亞的秘密，其中宜家是全世界做社會責任做得最好的公司，「這些品牌商都要求我們善盡社會責任」。這份責任，體現在雅康寧的日常裡。公司長期在橋頭、大洲等社區扶助與關懷老人，也到老人院探訪，有孩子需要關懷、或是贊助禮品現金，公司都會去做。

對社區如此，廠內員工遇到急難，同樣一併照顧。疫情期間員工不能回家，公司就寄口罩、寄他們真正需要的物資，「該領的薪資我們都照發，即使員工沒有來上班也不例外」。也因為這些投入，雅康寧這七八年來的離職率不到百分之一。

社會責任外，環保是另一條主線。雅康寧的產品百分之一百環保可回收，礦泉水瓶回收再利用做成收納盒，收納盒再熔、再回收，又可做成衣服，或者做成口罩這種無紡布，一路循環下去；宜家的餐墊耐熱一百八十度，用在汽車產品上也不會著火，百分之一百可水洗，所有產品基本上可用十年不壞，抗菌防蟎、不會發霉。王俊傑強調，產品不添加任何化學品，無毒健康，宜家的產品甚至達到可食用的安全標準，小朋友也能安心使用。

綠能方面，公司同樣投入，把廠區全部鋪上太陽能光伏面板，二○一八年百分之一百購買綠電、綠證，讓全廠的電能都變成綠電；除了光伏，還包括儲能系統與能源管理系統，每年會花兩三百萬元的軟體預算去改善綠能。「我們現在是綠色工廠，預計兩年內做到零碳排工廠，三年內達成碳中和工廠」，王俊傑提到。

這套ＥＳＧ實踐能持續推進，離不開東莞當地產業優勢。王俊傑認為，東莞是全世界最多台商的地方，產業鏈豐富齊全，上下游完整，成本相對可降得很低，公司也跟華南理工大學、東莞理工學院、五邑大學有產學研的合作。雅康寧落腳東莞橋頭，成為當地第一家招拍掛的企業。在他看來，用綠能環保的產品讓全世界的人過更好的生活，就是公司的目標，「我們希望全世界的人們與環境都能保持良善，不製造汙染」。